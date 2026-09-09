La ocupación hotelera en Almería alcanza el 85% en agosto y sube 13 puntos respecto a julio

La provincia de Almería encara la recta final del verano con buenas cifras turísticas. La ocupación hotelera media alcanzó en agosto el 85%, 13 puntos por encima del dato registrado en julio, cuando se situó alrededor del 73%, según los datos del Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería y la patronal hostelera ASHAL.

Por zonas, algunos destinos han rozado el lleno. Pulpí ha mantenido una ocupación del 100% durante todo el verano, mientras que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar alcanzó una estimación del 92% en agosto y Mojácar superó el 91% en todas las tipologías de alojamiento.

También destaca el comportamiento de otros puntos de la provincia. Roquetas de Mar se ha mantenido entre el 80% y el 90% de ocupación, mientras que El Ejido ha experimentado una evolución al alza, pasando del 65,3% en junio al 87,7% en agosto. En la capital, la ocupación se situó entre el 81% y el 83%.

El turismo de interior también ha registrado un importante repunte en agosto. El complejo Reul Alto, en Laroya, alcanzó un 95% de ocupación. Además, cerca de 40.000 personas han visitado los espacios patrimoniales y naturales de Pulpí, entre ellos la Geoda.

A estas cifras se suma el crecimiento del Aeropuerto de Almería, que superó los 114.000 pasajeros en julio, un 20% más que en el mismo mes del año anterior, impulsado principalmente por el incremento del tráfico internacional.

La oferta aérea se ampliará además a partir de finales de octubre con la puesta en marcha de una conexión directa entre Almería y Bucarest, con tres frecuencias semanales. La nueva ruta permitirá conectar la provincia con la capital rumana durante la temporada de invierno y se enmarca en la estrategia de las administraciones para impulsar el destino 'Costa de Almería' y avanzar en la desestacionalización turística.