Mojácar traza un plan en busca del equilibrio

Mojácar avanza con paso firme hacia un modelo de desarrollo sostenible que busca equilibrar el crecimiento turístico con la protección de su entorno natural. En los últimos meses, el municipio ha impulsado diversas iniciativas centradas en la eficiencia energética, la gestión responsable del agua y la reducción de residuos. Estas medidas no solo responden a los retos ambientales actuales, sino que también refuerzan la imagen de Mojácar como destino comprometido con el futuro.

Uno de los pilares de esta transformación es la apuesta por energías renovables y la mejora de infraestructuras urbanas para hacerlas más eficientes. Además, se han puesto en marcha campañas de concienciación dirigidas tanto a residentes como a visitantes, fomentando prácticas como el reciclaje, el consumo responsable y el respeto por los espacios naturales. La colaboración entre el ayuntamiento, empresas locales y ciudadanos está siendo clave para consolidar estos avances.

El sector turístico, motor económico de la localidad, también se está adaptando a este nuevo enfoque. Hoteles, restaurantes y comercios incorporan cada vez más criterios sostenibles en su actividad diaria, desde la reducción de plásticos hasta el uso de productos locales. Con estas acciones, Mojácar no solo protege su patrimonio ambiental, sino que se posiciona como un referente en turismo sostenible en la costa mediterránea.