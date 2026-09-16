Los Millares busca voluntarios para su nueva campaña arqueológica en Almería

El yacimiento prehistórico abrirá en octubre una nueva campaña de excavaciones impulsada por la Universidad de Granada. El yacimiento arqueológico de Los Millares, situado en Santa Fe de Mondújar, prepara para el próximo mes de octubre una nueva campaña de excavaciones y busca personas interesadas en incorporarse como voluntarias al equipo de investigación. Quienes quieran participar pueden solicitar información a través del correo doradoalejos@ugr.es.

La iniciativa forma parte de un proyecto desarrollado por la Universidad de Granada a través de su departamento de Prehistoria y Arqueología, que se encarga del proceso de selección de los voluntarios que participarán en los trabajos de campo.

Durante anteriores campañas, las investigaciones se han desarrollado principalmente en la ciudadela del asentamiento y en su necrópolis. Estos trabajos han permitido localizar distintos restos y avanzar en el conocimiento del enclave gracias también a la aplicación de nuevas herramientas y técnicas de investigación arqueológica.

Las personas que se incorporen al proyecto podrán colaborar en diferentes tareas de excavación estratigráfica. Este procedimiento consiste en retirar de manera progresiva las distintas capas de tierra, siempre bajo la supervisión del equipo arqueológico, para identificar y registrar con precisión el nivel en el que aparece cada uno de los restos.

El trabajo también incluye la limpieza y clasificación de los materiales recuperados, entre ellos fragmentos de cerámica, restos óseos o herramientas de piedra. Los voluntarios podrán participar además en la documentación fotográfica y gráfica de las estructuras descubiertas y en el cribado de la tierra para localizar piezas de pequeño tamaño.

La actividad requiere precisión y puede desarrollarse durante varias horas al aire libre, con el esfuerzo físico que conlleva una excavación arqueológica. A cambio, los participantes tendrán la oportunidad de conocer directamente el trabajo de los arqueólogos y contribuir al estudio de las comunidades que habitaron Los Millares durante el III milenio antes de Cristo. Las personas seleccionadas dispondrán de alojamiento y manutención durante su participación en la campaña.