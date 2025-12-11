Los mejores planes de Navidad en Níjar: del Belén de Playmóvil a la carrera de San Silvestre

El Ayuntamiento de Níjar, a través del área de Cultura, ha elaborado la agenda navideña 2025-2026, una programación "intensa, especial, luminosa y pensada para disfrutar en familia", en palabras del alcalde, José Francisco Garrido. El regidor ha destacado la colaboración de asociaciones y voluntariado local para hacer posible unas fiestas inolvidables, llenas de unión, solidaridad e ilusión.

En cuanto a la programación en sí, se extenderá hasta el 31 de enero, fecha hasta la que podrá visitarse el Belén Playmobil en el Museo del Agua, en la Villa de Níjar. No obstante, el encendido oficial del alumbrado navideño ha tenido lugar en Fernán Pérez en un acto estará amenizado con villancicos a cargo del coro rociero Canela Fina, así como zambombada flamenca, chocolatada y la presencia del cartero real.

Además, la agenda navideña ha programado actividades tales como conciertos, talleres, juegos infantiles, meriendas, mercadillos o belenes vivientes, entre otros, en localidades como Agua Amarga, Huebro, la Villa de Níjar, San José, Barranquete, Los Albaricoques, San Isidro, Pozo de los Frailes y Atochares. Los carteros reales y sus majestades los Reyes Magos pasarán, además de por las barriadas ya citadas, por Pueblo Blanco, la Venta del Pobre, El Viso, Las Negras, Los Nietos, Isleta del Moro, Saladar y Leche, Pujaire, Ruescas, y Rodalquilar.

-El Belén de Playmóvil

Algunas de esas actividades destacadas serán el Belén de Playmóvil que podrá visitarse hasta el 31 de enero en el Museo del Agua de la Villa de Níjar; también, las pre-nocheviejas del 31 de diciembre en San Isidro, Campohermoso y Agua Amarga, el concierto de Navidad que acogerá el Centro de Artes Escénicas nijareño el 20 de diciembre, o la carrera de San Silvestre del 28 de diciembre en Campohermoso.

En este sentido, el alcalde, José Francisco Garrido, ha manifestado que "invita a todos los nijareños a unirse en torno a estas fiestas, a celebrar y a disfrutar de unas navidades emocionantes y familiares. Estamos en una época para la unión, la solidaridad y la ilusión, y estoy seguro de que, juntos, haremos de estas fechas un momento inolvidable".