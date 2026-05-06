Macael ofrece un viaje en el tiempo para revivir la lucha de 'Canteros y caciques'

Durante este fin de semana Macael se transforma en una cápsula del tiempo a través de diferentes escenas que evocan la incombustible pugna entre 'Canteros y caciques. En lucha por el mármol', que se desarrolló en el municipio entre 1919 y 1947 cuando un grupo de vecinos se resistió al poder para garantizar la titularidad pública de las canteras. Esta recreación histórica revive aquel episodio que preserva y difunde las raíces e identidad de Macael y de la comarca del mármol. Esta nueva edición, que se ha presentado en

el Patio de Luces de la Diputación de Almería, se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo con un completo programa de actividades.

En este sentido, el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha puesto el acento en el carácter identitario y reivindicativo de este evento al afirmar que "es mucho más que una recreación, es el canto de macaelenses en defensa de su historia, de su identidad, de su pasado, su presente y su futuro. De la lucha que protagonizó un pueblo por su dignidad y por un derecho que hoy sigue vivo, el carácter público de las canteras por el que muchos dieron su propia sangre". En esta misma línea, García Alcaina ha resaltado que "estamos ante una historia de justicia frente al poder que merece ser recordada porque supone un sentido homenaje a los hombres y mujeres que nos precedieron para, con su esfuerzo y entrega, dejarnos una Almería mejor que la que ellos tuvieron. De las entrañas de Macael, la tierra del mármol, emerge este oro blanco que vemos en maravillas como el Patio de los leones de la Alhambra y que ha llenado de luz la vida de miles de familias que lo han trabajado con sus manos".

De este modo, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha puesto en valor "nuestro modelo de recreación que mezcla el carácter lúdico con el cultural. Tenemos teatro, gastronomía, baile, música o actividades infantiles, entre otras, para que se pueda aprender conociendo la cultura de la cantería del mármol de Macael. Nos centramos en el conocido como el Pleito de las canteras, la lucha entre los canteros y sus familias, y los caciques de la primera mitad del siglo XX por conservar el carácter público de las canteras de Macael. Todo ello en un espacio de más de 7.000 metros con más de 300 personas implicadas en la organización".

Por su parte, el delegado de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha detallado que "es un placer asistir a la presentación de la VIII Recreación Histórica 'Canteros y caciques' de Macael, una celebración que mantiene viva la memoria y la identidad de este municipio, y que se consolida como una cita destacada dentro de la programación cultural de nuestra provincia. Por eso está reconocida como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía". Apunta que "esta recreación se sigue transmitiendo gracias a la implicación de todo el pueblo. Ese carácter intergeneracional es, sin duda, uno de sus grandes valores, convirtiéndola en una experiencia compartida donde cada persona aporta y se siente parte activa de un proyecto común que mantiene viva su historia. Actividades como ésta contribuyen directamente a conservar nuestras tradiciones, proteger nuestro patrimonio cultural y promover un modelo de turismo sostenible, basado en la autenticidad y en el respeto por nuestras raíces".

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Novedades y actividades

La principal novedad de este año se encuentra en la incorporación de la escena 'La fuga de la novia', en la que se recrea un matrimonio consuetudinario característico de la época. También sobresale la incorporación y mayor protagonismo de actores jóvenes junto a otros detalles técnicos que buscan la comodidad del público como la impermeabilización de los techos de los bares de canteros. Asimismo, las actuaciones musicales constituyen otro de los atractivos de esta cita. El público podrá disfrutar de dos de ellas que, de alguna manera, evocan los estilos musicales de la época que protagoniza la recreación. El viernes actuará Swing Party, con música de los años 20, y el sábado se celebrará una verbena con los números uno que se escuchaban en los años 40 y 50.

Destacar también que la gastronomía cierra el círculo de la propuesta de Macael con su recreación histórica. Los visitantes podrán disfrutar de la variada oferta de tapas y productos tradicionales en los bares de cantero y puestos del recinto como costillas en orza, puchero de trigo, careta, tabernero, albóndigas en salsa de la abuela, migas, pollo al ajillo, fritá de carne, lomo arriero, longaniza al vino, arroz campero, patatas asadas con ajo, garrapiñadas, helados y dulces artesanales.