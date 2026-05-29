'Luz verde' para declarar la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, en Carboneras

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado de manera favorable la propuesta de resolución del procedimiento que el consistorio tramita para revisar la licencia de obras y anular el acuerdo por el que se concedió ese permiso municipal. De este modo, el órgano valida el texto que el consistorio de Carboneras tiene intención de elevar a pleno en breve para poder dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En la misma, se le imponía la obligación de realizar este proceso ante las leyes que se vulneraron para otorgar la licencia.

Ahora y en esta línea, el Consultivo concluye que la licencia resulta "nula de pleno derecho" sobre todo por dos motivos, uno, por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994 y el segundo, por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Así las cosas, ahora será el pleno del Ayuntamiento de Carboneras quién tenga la pelota en su tejado sobre el futuro del Algarrobico. Solo esta institución tiene las competencias para iniciar el procedimiento al tiempo que rechaza la caducidad del expediente puesto que, pese al tiempo transcurrido, más de 20 años, se ha visto sujeto al cumplimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.