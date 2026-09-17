En Lubrín saben mucho de comida de pueblo

Lubrín sigue apostando por la alimentación de cercanía en la XXV Feria de la Alimentación Rural. Una cita el 4 de octubre a la que se suman empresas alimentarias locales y de la comarca

Lo que comenzó siendo un concurso de comidas y postres entre lubrinenses, ha crecido hasta convertirse en una referencia también para localidades del entorno. El día de San Francisco, en Lubrín se espera a cientos de personas para asistir a esta fiesta del paladar que cumple 25 años como atractivo turístico de pequeño formato. Los asistentes podrán degustar platos típicos y productos elaborados de la tierra como las migas, el cabrito, la miel, aove,...Cada tenderete será una estación de servicio gastronómico donde abastecerse de sabores propios que engrandecerán el orgullo de pertenencia a esta provincia.

Además, Roquetas celebra el Día del Turismo con una semana entera de actividades gratuitas; V edición del Encuentro Internacional de Batucadas ‘Samba Desert’ del 18 al 20 de septiembre en Huécija; Cintas a Caballo en las Fiestas de Turre;...

De lunes a viernes a las 12,50 h alas para volar en proximidad con Pepe Ballesteros