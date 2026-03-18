Llega el momento de una obra histórica en el puerto de Almería

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una inversión de 25,3 millones de euros destinada a ampliar el muelle de Pechina del Puerto de Almería, con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y responder al aumento del tráfico de mercancías a granel, reforzando así la competitividad del sistema portuario.

El anuncio ha sido realizado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de un mensaje en la red social X, en el que ha destacado que la actuación contará con financiación europea y será ejecutada por la Autoridad Portuaria de Almería mediante el correspondiente proceso de licitación.

En detalle, el proyecto dispone de una aportación de seis millones de euros procedentes de fondos europeos dentro de la convocatoria de 2023 del Mecanismo Conectar Europa, una iniciativa orientada a fomentar una red de transporte más eficiente y sostenible en el ámbito comunitario, según ha informado la propia autoridad portuaria.

La intervención contempla la ampliación del muelle mediante la extensión de la línea de atraque en 260 metros, lo que permitirá alcanzar un calado de 18 metros y habilitar una superficie adicional de aproximadamente cinco hectáreas.

Esta actuación, incluida en el plan de inversiones del organismo portuario, contribuirá a potenciar el crecimiento en el movimiento de mercancías y a mejorar la capacidad del enclave para atraer nuevas inversiones y actividad industrial, según ha señalado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto.

transporte de aerogeneradores y graneles

En concreto, tal y como ha precisado el Ministerio en una comunicación posterior, la ampliación permitirá reforzar la operativa del muelle para el ensamblaje y embarque de aerogeneradores, además de facilitar la gestión del creciente volumen de graneles.

Las obras se ejecutarán mediante la instalación de seis cajones de hormigón armado de 42,5 metros de longitud, junto con un cierre de hormigón sumergido que conectará la infraestructura actual con su prolongación, manteniendo la alineación existente del muelle.

Desde el punto de vista presupuestario, el proyecto se integra en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Almería, acordado con Puertos del Estado, bajo la denominación de ‘Prolongación muelle de Pechina 1ª fase’, y cuenta con financiación parcial procedente de los fondos europeos CEF.

Este programa inversor prevé actuaciones en el puerto por un importe cercano a los 97 millones de euros, de los cuales aproximadamente 45 millones se destinarán a infraestructuras orientadas a aumentar la capacidad operativa y adaptarse a la demanda del tráfico marítimo.

Asimismo, se contempla una inversión de 21 millones de euros para favorecer la integración del puerto con el entorno urbano, mientras que otros 17,3 millones se dirigirán a iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental.

A estas partidas se suman 8,9 millones de euros destinados a mejorar los accesos por carretera y ferrocarril, con el fin de reforzar la conectividad, así como 4,8 millones de euros para actuaciones en materia de seguridad.

En el conjunto del país, los puertos situados en Andalucía ocupan el segundo lugar en volumen de inversión prevista, solo por detrás de los ubicados en Cataluña, con más de 1.300 millones de euros hasta 2029, según el plan ‘Horizonte 2030’ presentado por el ministro Óscar Puente el pasado mes de noviembre.

Este plan inversor tiene como finalidad mejorar la competitividad y favorecer el desarrollo de los puertos de titularidad estatal, un sistema integrado por 46 instalaciones de interés general gestionadas por 28 autoridades portuarias y coordinadas por Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.