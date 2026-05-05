La Junta da el visto bueno a la protección de El Pingurucho, el Sagrado Corazón y el puente del Torrejón

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha emitido informe favorable a la ampliación puntual del catálogo de edificios y espacios protegidos de Almería capital. Entre ellos, contempla como nuevos espacios protegidos el puente de la Rambla del Torrejón, el Sagrado Corazón de Jesús y el Monumento a los Mártires de la Libertad conocido como 'El Pingurucho'. En este sentido, tal y como informa la Junta en un comunicado, esta ampliación incorpora 79 elementos de patrimonio arquitectónico con la actualización de 47 elementos, lo que supone 126 nuevas fichas, que los dota de un régimen de protección especial que permita su conservación.

Destaca además que de los 50 edificios y espacios aportados, 47 son actualizaciones y tres son de nueva incorporación. De este modo, la actualización consiste en nuevas fotografías mostrando el estado de conservación después de las distintas restauraciones, así como la aportación de nuevos datos sobre los mismos. Reseña además que la actuación que conlleva esta modificación puntual produce un impacto positivo que está relacionado directamente con la riqueza monumental y cultural del municipio, además de fortalecer su patrimonio histórico.