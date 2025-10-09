Los restos de 'Los Coloraos' ya reposan bajo 'El Pingurucho', en la Plaza Vieja de Almería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido en Almería, el acto de reinhumación de los restos de 'Los Coloraos', un grupo de 22 liberales que fueron asesinados por el absolutismo, el 24 de agosto de 1824, por defender la Constitución de 1812. "El Gobierno de España cumple con la memoria de estos mártires para alzar la voz por la libertad, la paz y la justicia entre los pueblos", ha señalado el ministro, que ha estado acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; y por la presidenta de la Asociación Bicentenario de 'Los Coloraos', Carmen Ravassa.

Tras la exhumación de los cuerpos del Cementerio de San José y Santa Adela -bajo la supervisión del doctor Francisco Etxeberria- y su posterior traslado en coche fúnebre, el homenaje y la inhumación se han llevado a cabo ante el monumento a estos 'Mártires de la libertad', que ya fue declarado 'Lugar de Memoria' en el verano de 2024, durante el año del bicentenario de estos acontecimientos. El ministro ha recordado que "en plena represión absolutista de Fernando VII, un grupo de hombres valientes desembarcaron en las costas de Almería con un único objetivo: traer libertad, justicia y derechos para el pueblo". También ha indicado que "su aventura" terminó trágicamente y que muchos de ellos fueron capturados y fusilados, y sus cuerpos enterrados "sin honor". En esta línea, Torres ha explicado que "su sacrificio no fue en vano: quedó grabado en la memoria de este pueblo, que nunca olvidó el eco de su gesta, pese a que la intolerancia y la ignorancia pretendieron silenciarlos y la dictadura franquista incluso destruyó su monumento de homenaje".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado el desarrollo de este acto en el mismo lugar de la Plaza Vieja donde, según ha recordado, "la ciudad de Almería les rinde solemne respeto y homenaje anualmente cada 24 de agosto", cuando se conmemora su ajusticiamiento, lo que además se integra en los actos de la Feria y Fiestas de Almería. Así, la regidora ha definido el evento como "una seña de identidad cívica que simboliza el vínculo de la sociedad almeriense con un hecho histórico sucedido en el año 1824, hace más de 200 años", con el fin de "situar en el centro de nuestra memoria a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido con su valentía, su ejemplo y su compromiso a conformar la sociedad democrática, libre y plural que hoy disfrutamos".

Así, la alcaldesa ha subrayado la importancia de recordar a estos mártires, "cuya lucha contra el absolutismo de Fernando VII y el loable objetivo de intentar restaurar la Constitución de 1812 los condujo a ser víctimas y posteriormente mártires". Ha añadido además que "la historia no debe ser motivo de enfrentamiento, sino un espejo que nos permita aprender, crecer y evitar repetir errores", ha manifestado Vázquez, para quien "la democracia nos define como sociedad y se construye diario con participación, transparencia y respeto a las leyes".

Destacar que junto al más de un centenar de personas entre autoridades y miembros de la sociedad civil se han citado el corazón del casco histórico almeriense para recibir el féretro con los huesos que fueron localizados e identificados tras más de medio siglo en paradero desconocido a causa de la destrucción en 1943 del monolito junto al que reposaban a causa de la represión franquista, de igual modo, ha estado presente, la presidenta de la asociación por el Bicentenario de Los Coloraos, Carmen Ravassa. Cuenta que "ha sido un momento muy, muy emotivo. Llevo diez años detrás de que llegue este día y para mí ha sido lo más. Estoy muy contenta y alegre", ha señalado aún con algunas lágrimas en los ojos la investigadora y quien consiguió localizar los huesos en un nicho sin identificar del cementerio de San José y Santa Adela a partir de sus indagaciones en los archivos. Ravassa ha valorado además la actuación de las instituciones para poder afrontar esta reinhumación, con especial gratitud al Gobierno central. "Solos no hubiéramos podido conseguir nada", según ha reconocido.

Primera placa de 'Lugar de Memoria' en España

El 31 de julio de 2024, y tras su publicación en el BOE el 9 de julio anterior, el ministro pudo develar, ante el monumento de los ‘Mártires de la libertad’ de Almería, la primera placa que reconocía un 'Lugar de Memoria Democrática' en España, lo que fue calificado por Torres como "un hecho histórico". Asimismo, ponía en valor a aquellos mártires, cuyo color de su casaca inspiró el apelativo de 'Los Coloraos'; que fueron fusilados "de rodillas y por la espalda", y que “amaron la libertad por encima de sus propias vidas”.