La Junta inicia los preparativos para construir el Smart Green Cube ‘Agridomo’ en el PITA

La Junta de Andalucía ha comenzado los preparativos para la construcción del Smart Green Cube ‘Agridomo’, una infraestructura destinada a impulsar la innovación en el sector agroalimentario que se ubicará en una parcela del Parque Científico-Tecnológico de Almería. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha consignado en los presupuestos de este ejercicio una partida de 8,6 millones de euros para avanzar en el desarrollo del proyecto.

La Administración autonómica ha iniciado el proceso de contratación de una grúa torre que permitirá ejecutar las obras del edificio, una vez que el proyecto ha sido adaptado y supervisado tras el cambio de ubicación. Inicialmente, el Smart Green Cube estaba previsto en el antiguo edificio de Correos del casco histórico, aunque finalmente se levantará en la calle Leonardo da Vinci del PITA, en una parcela de más de 13.600 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Almería.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ya avanzó que la intención de la Junta es colocar la primera piedra en 2026, si bien los preparativos actuales apuntan a un posible inicio temprano de las obras. El contrato para la grúa fija un plazo de ejecución de casi 24 meses y contempla su instalación a partir del próximo mes de marzo, lo que refuerza la previsión de un arranque inminente de los trabajos.

El Smart Green Cube ‘Agridomo’, declarado de interés público, albergará el Polo de Innovación Agrícola de Andalucía y contará con un centro mixto de investigación, laboratorios, incubadora de empresas, espacios de coworking y un invernadero experimental. Concebido como un referente en agricultura vertical, digitalización y sostenibilidad, el complejo pretende mejorar la competitividad del sector agroalimentario andaluz y fomentar la transferencia de conocimiento e innovación.