Joraique, una recreación histórica 'pirata' en Tahal

La Rebelión del Joraique en Tahal celebra su X Aniversario

Esta inmersión en el siglo XVI se fundamenta en acontecimientos reales a los que se ha añadido un poco de ficción para convertir la recreación en un evento entretenido y participativo.

Un episodio que abre el libro de la historia de la Sierra de los Filabres con diversidad de propuestas.

El sábado 26 de septiembre desde las 12:00 h en el entorno del Castillo de Tahal, presentación de la novela «Sangre de Rebeldía, El Joraique de Tahal», obra de Alfredo J. Venteo, guionista y asesor del espectáculo.

Esa jornada, el Centro de Interpretación Castillo de Tahal y la Iglesia de Tahal permanecerán abiertos de 12 a 2 y de 3 a 7.

Habrá Recreación Histórica, Desfile y Dramatización, Mercado de artesanía de la época y Sabores locales con repostería artesanal, Exhibición de oficios y de combate, Arqueología Experimental, Arqueomusicología ofrecida por el Anónimo IV Ensemble Renacentista, Juglar de la mano de Paula Mandarina, Juegos de la antaño para peques, Cetrería y vuelo de aves rapaces, Espectáculo de fuego y Noche Morisca diseñados en exclusiva para el X Aniversario por Etéreo Circus.

Además, El Bodegón del Joraique servirá carnes a la brasa y gastronomía local, con opciones para personas celíacas, vegetarianas y veganas.

Para quienes quieran desplazarse hasta Tahal se han dispuesto autobuses especiales desde Almería en los que la reserva de plaza concluye el 18 de septiembre.

Además, 'Más de Uno provincia de Almería' se realizará el 18 de septiembre desde Pulpí aprovechando con motivo de sus fiestas patronales; Nuevo cupón de la ONCE con imagen de Roquetas; 'Festival Otoño y Sal' en octubre;....

De lunes a viernes a las 12,50 h con Pepe Ballesteros valoramos el turismo más cercano.