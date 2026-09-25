El hospital de Roquetas de Mar abrirá antes de que acabe el año

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha recorrido junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, las instalaciones del nuevo Hospital de Alta Resolución de la localidad, cuya apertura está prevista, según ha anunciado, antes de que finalice este año. En el mismo edificio se encuentra también el centro de salud El Sabinal.

Sanz ha explicado que en esta primera fase comenzarán a funcionar las consultas externas, las áreas de radiodiagnóstico y laboratorio, el servicio de urgencias y las plantas destinadas a hospitalización.

El nuevo centro sanitario ha supuesto una inversión de 56,7 millones de euros, de los que 46 millones se han destinado a la construcción y otros 10,7 millones al equipamiento. En su puesta en marcha contará con 148 profesionales, 108 de ellos vinculados directamente al hospital y otros 40 destinados al centro de atención primaria.

El responsable de Sanidad ha señalado que el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, integrado en el Hospital de Poniente, comenzará a prestar servicio de manera progresiva. La puesta en funcionamiento se realizará con los recursos humanos, los equipos y las instalaciones necesarios para garantizar tanto la seguridad de pacientes y trabajadores sanitarios como la calidad de la atención.

Sanz también ha detallado las prestaciones que ofrecerá este nuevo hospital, una infraestructura que, según ha destacado, los vecinos de Roquetas de Mar llevan décadas esperando. Entre sus servicios se incluye la posibilidad de realizar consultas y completar el proceso asistencial en un único acto, cirugía mayor ambulatoria, hospitalización de día, urgencias integradas y un amplio apoyo diagnóstico mediante los servicios de radiología y laboratorio. Además, las diferentes áreas estarán estrechamente coordinadas, especialmente urgencias, radiología, quirófanos y hospitalización.

En cuanto al centro de salud El Sabinal, dispondrá de consultas de medicina de familia, pediatría, enfermería, odontología, fisioterapia y trabajo social. Por su parte, el hospital contará con dos consultas de Dermatología, dos de Otorrinolaringología, tres de Oftalmología, una de Hematología, dos de Neumología, una de Urología, tres de Rehabilitación y tres de Medicina Interna.

Las instalaciones incluyen también un gimnasio de fisioterapia y diferentes espacios destinados al diagnóstico por imagen, con servicios de radiología convencional, ecografía y telemando. Posteriormente se incorporarán la mamografía y la resonancia magnética. Estos recursos atenderán tanto las necesidades de atención primaria como las de asistencia hospitalaria y servirán también de apoyo a la actividad que actualmente desarrolla el Hospital Universitario Poniente, según ha explicado Sanz.

El consejero ha destacado que la entrada en funcionamiento del nuevo hospital permitirá reducir la carga asistencial de las consultas externas de los hospitales de Poniente y Torrecárdenas, ya que parte de estas atenciones podrán realizarse en Roquetas de Mar. Del mismo modo, las pruebas de diagnóstico por imagen y los análisis de laboratorio solicitados desde atención primaria o por las distintas especialidades hospitalarias podrán llevarse a cabo en estas instalaciones. A ello se sumarán la atención de urgencias y las primeras hospitalizaciones de corta duración.

La apertura de los quirófanos se realizará de forma escalonada, según ha avanzado Sanz. En una primera etapa se llevarán a cabo intervenciones de menor complejidad y bajo riesgo, tanto de cirugía mayor como menor ambulatoria, entre ellas operaciones de cataratas, hernias, procedimientos de Urología, vasectomías, intervenciones de Dermatología y operaciones relacionadas con Traumatología.

Por último, Antonio Sanz ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de la sanidad pública y ha puesto el foco especialmente en la evolución registrada en la provincia de Almería. Según ha señalado, actualmente hay 4.344 profesionales sanitarios más que en 2018, lo que supone un incremento del 64,61%, además de nuevas infraestructuras sanitarias. Durante este periodo se han puesto en servicio el Hospital Materno Infantil y el edificio de Consultas Externas del Hospital Torrecárdenas, actuaciones que, según ha indicado, han contribuido a que este centro haya avanzado 12 posiciones desde 2020 en un ranking de hospitales con mejor reputación de España. También se han inaugurado siete centros de salud, entre ellos el de Piedras Redondas de Roquetas, además de dos consultorios y dos unidades de salud mental, una de ellas especializada en atención infanto-juvenil. A estas actuaciones se suma la construcción, actualmente en su fase final, del centro de salud El Ejido Nordeste.

El vicepresidente primero ha realizado la visita acompañado por el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro; la gerente del Servicio Andaluz de Salud, María Ángeles García Rescalvo; el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora; el delegado territorial de Sanidad y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y otros integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.