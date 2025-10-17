La V Gala Berjarte del sábado 18 de octubre recaudará fondos para la Asociación ARGAR

El Teatro Ciudad de Berja – Miguel Salmerón acogerá el próximo sábado 18 de octubre a las 20:00 horas la V Gala Berjarte, un evento solidario organizado por la Asociación Cultural Berjarte a beneficio de la Asociación ARGAR, que trabaja en apoyo de los niños con cáncer y sus familias.

Sobre el escenario actuarán de las academias de baile de Esmeralda Fajardo y Sara Ramos, Lucía López al cante y Francis Monje al toque de guitarra, el músico Sergio Ramos, el grupo de baile Nuevo Amanecer, la bailaora Patricia Giner Cuadrado y la Banda Municipal de Música de Berja (BMMB).

La gala estará presentada por Manuel Céspedes Gallardo y Gádor Rosario Fajardo, quienes conducirán una velada que combinará talento, cultura y solidaridad.

Las entradas tienen un precio simbólico de 3 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer ARGAR.

La V Gala Berjarte cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Berja, reafirmando el compromiso del municipio con las causas sociales y el fomento de la cultura local. Además, la asociación ya se encuentra con los preparativos del III Festival de Artes Plásticas Berjarte que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples.