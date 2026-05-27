Una final por la tercera plaza para el Almería

La UD Almería afronta la última jornada de LaLiga Hypermotion con buena parte del trabajo hecho en su objetivo de disputar el playoff de ascenso a Primera División. El conjunto rojiblanco depende de sí mismo y una victoria este domingo en el UD Almería Stadium frente a un Real Valladolid ya sin objetivos clasificatorios le garantizaría tanto el billete matemático para la promoción como la posibilidad de finalizar tercero, una posición estratégica de cara a las eliminatorias.

Sin embargo, el panorama ha cambiado notablemente en apenas unas semanas. Los de Rubi llegaron a pelear por el ascenso directo junto a Racing y Deportivo, ambos ya ascendidos, pero la mala dinámica de resultados ha provocado que el equipo llegue a la última fecha del campeonato obligado todavía a cerrar su clasificación para el playoff. Algo del todo impensable pocas semanas atrás. El Almería tiene un nuevo reto ahora y pasa por conservar la tercera plaza, un puesto que permitiría disputar los encuentros de vuelta como local y contar con ventaja en caso de empate tras la prórroga.

La clasificación continúa muy ajustada y los indálicos apenas cuentan con margen de error. Málaga y Las Palmas suman 70 puntos, apenas uno menos que el conjunto almeriense, mientras que Castellón y Burgos permanecen a solo dos puntos. De hecho, un empate podría complicar seriamente las aspiraciones rojiblancas, ya que el Almería tiene perdido el golaveraje particular con Castellón y Burgos. El conjunto albinegro, que sería el rival del Almería si la clasificación no se moviera al finalizar la última jornada, se enfrentará al Eibar, todavía con aspiraciones de poder entrar al playoff.

Pese al desencanto instalado entre parte de la afición tras haber dejado escapar el ascenso directo, el duelo ante el Valladolid se presenta como una auténtica final para los indálicos… otra más en la que no está permitido fallar. El equipo todavía conserva opciones de regresar a Primera División, aunque ahora únicamente a través de la promoción de ascenso, una vía mucho más tortuosa y llena de incertidumbre provocada por una plantilla muy irregular.

Después de haber dependido de sí mismos para subir directamente hace apenas unas jornadas, los rojiblancos se ven obligados ahora a asegurar, al menos, su presencia en el playoff para evitar que la temporada termine convirtiéndose en una decepción mayúscula.

Si el Almería logra terminar tercero, disputará la ida de las semifinales del playoff el sábado 6 de junio a las 21:00 horas frente al sexto clasificado, actuando como visitante, mientras que la vuelta se jugará en el UD Almería Stadium el martes 9. En caso de finalizar cuarto o quinto, las eliminatorias pasarían a celebrarse los días 7 y 10 de junio. La final por el ascenso tiene previstas sus fechas para el 14 y el 20 de junio, disputándose el choque definitivo en el estadio del equipo con mejor clasificación liguera.