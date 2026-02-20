Dos detenidos y cuatro investigados por robos en comercios, viviendas y vehículos en Los Vélez

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos personas e investiga a otras cuatro como presuntas autoras de varios robos en comercios, viviendas y vehículos en Los Vélez. La actuación se enmarca en un dispositivo especial activado después de detectarse un incremento de este tipo de delitos en distintos municipios de la comarca.

Según ha informado la Comandancia, los arrestados e investigados han sido puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Rubio.

Las actuaciones se han desarrollado dentro de los servicios de seguridad ciudadana desplegados en la provincia y del refuerzo específico en Vélez-Rubio y el resto de la comarca. El operativo ha contado con patrullas uniformadas y agentes de investigación, lo que ha permitido esclarecer varios delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales, viviendas y en el interior de vehículos.

Desde la Guardia Civil recuerdan a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física para defender bienes materiales y recomiendan comunicar cualquier hecho sospechoso de inmediato a través del 062, la aplicación AlertCops, el 112 o los canales oficiales.

Con este dispositivo, las fuerzas de seguridad buscan frenar el repunte de robos y reforzar la sensación de seguridad en la comarca de Los Vélez.