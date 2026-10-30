Un dispositivo especial por Todos los Santos facilitará las visitas a los cementerios hasta el 2 de noviembre

El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha este viernes, 30 de octubre, un operativo especial en los cinco cementerios municipales con motivo de la celebración de Todos los Santos. El dispositivo permanecerá activo hasta el lunes 2 de noviembre y establecerá un horario continuado de apertura, de 9,00 a 18,00 horas. Además, incluirá un incremento de los efectivos de atención y vigilancia de la Policía Local, así como servicios extraordinarios de transporte público.

El plan, coordinado por el Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul junto con el Grupo ASV Servicios Funerarios, responsable de la gestión de los cementerios y tanatorios municipales, recoge diversas actuaciones destinadas a mejorar la atención y facilitar el acceso de los ciudadanos durante las jornadas de mayor afluencia.

La concejala Sacramento Sánchez ha animado a los vecinos a planificar con antelación sus visitas y evitar, en la medida de lo posible, acudir durante las últimas horas de la jornada, con el objetivo de garantizar una mayor comodidad y una mejor organización. Asimismo, ha recordado la importancia de respetar los horarios establecidos, ya que los trabajos de conservación y mantenimiento de las instalaciones se desarrollan fuera del horario de apertura.

En el cementerio de San José y Santa Adela permanecerán abiertas las entradas Norte, Sur y Lateral. Para reforzar la atención a los visitantes, se incorporarán diez auxiliares. Por su parte, los cementerios de Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de los Medinas también contarán con personal encargado de atender al público y desarrollar labores de limpieza, mantenimiento y desinfección.

Los usuarios dispondrán igualmente de un vehículo eléctrico gratuito para desplazarse por el interior del recinto funerario, un servicio especialmente pensado para facilitar los recorridos a las personas con movilidad reducida.

El domingo 1 de noviembre, el cementerio de San José y Santa Adela ofrecerá varias actuaciones de música clásica en directo a cargo de Valkiria String, con Iris Electric Chelo y Nadia Violín. Las sesiones tendrán lugar de 11,00 a 12,00 horas y de 12,30 a 13,30 horas.

En cuanto a la oficina de los cementerios municipales, ubicada junto a la entrada del Tanatorio-Crematorio Municipal 'Sol de Portocarrero', atenderá al público los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. El lunes 2 de noviembre abrirá únicamente por la mañana, de 9,00 a 14,00 horas.

Desde esta oficina se facilitará a los visitantes información sobre la ubicación de las unidades de enterramiento, así como planos de las instalaciones. Para realizar consultas, los ciudadanos podrán contactar a través del teléfono 950 884 828.

En el cementerio de San José y Santa Adela se celebrará un acto el domingo 1 de noviembre a las 12,00 horas en el Jardín del Recuerdo. Por otro lado, el lunes 2 de noviembre tendrán lugar distintas ceremonias religiosas: a las 16,30 horas en el cementerio de La Cañada y a las 17,00 horas en los recintos de El Alquián y Cabo de Gata.

Previamente a la misa de El Alquián, se desarrollará una procesión con la imagen de la Virgen del Carmen, que partirá desde la parroquia hacia el cementerio a las 16,30 horas. En Cuevas de los Medinas también se oficiará una misa, en este caso durante la mañana.

La Policía Local incrementará los servicios de vigilancia y regulación del tráfico durante la vigencia del operativo. El cementerio de San José y Santa Adela contará con agentes de manera permanente, mientras que el resto de los camposantos municipales dispondrán de patrullas con presencia itinerante.

Asimismo, la empresa encargada del transporte urbano, Surbús, habilitará servicios especiales durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre para mejorar las conexiones con el principal cementerio de la ciudad.

Las líneas 2 (Centro-Torrecárdenas) y 3 (Nueva Almería-Torrecárdenas) prolongarán sus recorridos hasta el cementerio entre las 8,30 y las 18,30 horas, en dirección al Hospital Universitario Torrecárdenas. Para realizar este trayecto, los autobuses modificarán su itinerario a partir de la calle Domingo Artés, incorporándose al segundo tramo de la carretera de Granada.

Esta modificación supondrá la suspensión temporal de las paradas 19, situada en la carretera de Huércal, 24, y 20, ubicada en la carretera de Huércal, 56. Como alternativa, los usuarios podrán utilizar las paradas más cercanas: la número 423, en la avenida del Mediterráneo, junto al Colegio Europa, y la número 24, correspondiente a la Asociación de Vecinos 'La Torre'.

Por otro lado, la línea 18 (Torrecárdenas-Costacabana) conservará el sábado 31 su funcionamiento habitual, con una frecuencia de paso de 22 minutos para facilitar los desplazamientos al cementerio. El domingo 1 de noviembre se incorporarán servicios adicionales con salida desde Oliveros, entre las 8,30 y las 17,30 horas.

Respecto a los accesos al cementerio de San José y Santa Adela, el Ayuntamiento ha indicado que la entrada Norte se encuentra en el camino de los Almendros. Para llegar hasta ella es necesario acceder por la rotonda situada entre Suzuki y BP, desde donde también se puede alcanzar el Tanatorio-Crematorio Municipal 'Sol de Portocarrero'.

El recinto dispone de dos zonas de estacionamiento con una capacidad superior a las 100 plazas, que incluyen espacios adaptados para personas con discapacidad. Estos aparcamientos cuentan con vigilancia presencial y cámaras de seguridad y pueden utilizarse gratuitamente por los visitantes durante todo el año.

El Consistorio recuerda la importancia de atender las instrucciones del personal de las instalaciones. Entre las normas establecidas, se prohíbe la entrada de vehículos sin autorización y de animales de compañía, excepto perros guía. También será necesario contar con permiso para realizar fotografías dentro del recinto.

En lo relativo al cuidado de las sepulturas, se aconseja emplear paños húmedos para limpiar las lápidas y hacer un uso responsable del agua. Asimismo, se recomienda evitar los recipientes de cristal para las flores y depositar los restos vegetales en las papeleras habilitadas, sin arrojarlos a los desagües de las fuentes.

Por último, el Ayuntamiento aconseja prestar atención a los objetos personales, mantenerse hidratado y solicitar ayuda al personal auxiliar ante cualquier síntoma de mareo o malestar. También recuerda que durante estas jornadas seguirán celebrándose enterramientos, por lo que pide a los visitantes que mantengan una actitud respetuosa y guarden silencio cuando sus visitas coincidan con la celebración de algún sepelio.