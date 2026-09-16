Diputación renueva la carretera municipal que une Matagorda con Almerimar

La estrecha alianza y firme colaboración institucional que mantienen la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido ha vuelto a dar sus frutos. La institución provincial ha renovado por completo los 3,79 kilómetros de la carretera municipal que unen al núcleo de Matagorda con Almerimar y la carretera A-389.

Se trata de una actuación que ha paliado los problemas que presentaba el anterior firme que se encontraba muy deteriorado debido al paso del tiempo y elevado tráfico que transita por esta vía. La medida favorece la comunicación vecinal entre núcleos de población, facilita el trabajo a las explotaciones agrícolas de la zona y, al mismo tiempo, fomenta el turismo al conectar unos de los enclaves más demandados del Poniente almeriense como Almerimar.

La obra, financiada al 100% por la Diputación Provincial, se enmarca en el Plan de Caminos de la institución y ha contado con una inversión de 550.000 euros. Entre las principales actuaciones cabe destacar la renovación del firme con una nueva capa asfáltica, la ampliación de la calzada donde era posible y obras de drenaje pluvial ya que la zona solía inundarse anteriormente cuando llovía con cierta intensidad.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y otros miembros de las corporaciones municipal y provincial, como el vicepresidente de Diputación y concejal ejidense, Ángel Escobar, han visitado la carretera para conocer el resultado de unos trabajos que ya han finalizado y que disfrutan todos los usuarios de la vía.

En este sentido, García Alcaina ha afirmado que “con esta obra tenemos una muestra más de cómo la fluida colaboración entre instituciones, entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación Provincial, se traduce en beneficios para la ciudadanía. Afianzamos la seguridad vial y el confort en una arteria vertebradora y clave para El Ejido, dejando además la plataforma adaptada para un futuro carril bici”.

Del mismo modo, el presidente provincial ha remarcado que el Plan de Caminos que Diputación mantiene vigente se trata del “más ambicioso e inversor” en la historia de la institución con la inversión de 14 millones de euros que llegarán a todos los municipios y ha concluido al aseverar que “conectamos territorios y personas favoreciendo la actividad industrial en la provincia para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan”.

Por su parte, la alcaldesa ha puesto en valor esta actuación que “responde a una necesidad real de nuestros vecinos”. “Esta mejora supone avanzar en la conservación y puesta a punto de una vía muy utilizada, incrementando la seguridad y mejorando las condiciones de circulación para vecinos, trabajadores y usuarios de esta zona”.