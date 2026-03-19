La Diputación de Almería invita a descubrir la provincia a través de 22 experiencias de Turismo Activo

La Diputación Provincial de Almería, a través de su Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud, ha puesto en marcha una ambiciosa hoja de ruta para consolidar a Almería como el gran referente del turismo deportivo. De hecho, la diputada María Luisa Cruz ha presentado ‘Descubre tu Provincia’, una programación que ofrece 22 actividades de turismo activo diseñadas para dinamizar el territorio y fomentar hábitos de vida saludables. Un proyecto, según explica, que se enmarca dentro del Plan Provincial del Deporte 2026, cuya misión es asistir a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, utilizando el deporte como motor económico y herramienta para combatir la despoblación en la 'Almería Vaciada'.

Durante la presentación, María Luisa Cruz ha destacado la variedad y el alcance geográfico de la propuesta: "Presentamos el programa 'Descubre tu provincia activa'. Un programa con una inmensidad de actividades los fines de semana destinadas a las familias y a los adultos, que recorre la provincia desde la Sierra de los Vélez hasta el Poniente Almeriense, y desde el Levante hasta la Alpujarra". En este sentido, ha hecho especial hincapié en las novedades de esta edición: "Contamos con actividades que van desde rutas de senderismo hasta fines de semana completos, como nuestro programa 'Natura Alpujarra' y, este año como novedad, 'Natura Levante', que también está destinado a un fin de semana cargado de actividades".

Inscripciones y Objetivos

Las inscripciones para las diferentes rutas y jornadas pueden realizarse a través de la web oficial de la Diputación de Almería y en la plataforma Todofondo. El programa busca no solo la promoción del ejercicio físico en el medio natural, sino también generar un impacto directo en el comercio local y la creación de empleo en las zonas rurales, maximizando los recursos de cada pueblo.