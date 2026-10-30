Detenidos dos hermanos por agredir a sanitarios y guardias civiles en Turre

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos acusados de agredir a varios sanitarios y agentes durante una intervención en un domicilio de Turre (Almería), al que había acudido un equipo médico para atender a un familiar de los arrestados.

Los hechos ocurrieron este miércoles, sobre las 22:30 horas, después de que los servicios de emergencia alertaran de que los profesionales sanitarios habían sido agredidos por los hijos de la persona que necesitaba asistencia. Según su testimonio, los trabajadores tuvieron que abandonar la vivienda y la ambulancia ante la actitud violenta de los sospechosos, que les habrían golpeado y perseguido tras exigirles el traslado de su familiar.

Varios guardias civiles se desplazaron entonces al domicilio para localizar a los presuntos agresores. Allí, uno de los hermanos habría increpado a los agentes e intentado golpear a tres de ellos, por lo que tuvo que ser reducido y detenido tras un forcejeo.

En ese momento apareció el segundo hermano, que presuntamente intentó golpear a dos agentes que se encontraban de espaldas. Los guardias civiles consiguieron repeler la agresión.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, aunque habrían opuesto resistencia durante el trayecto y golpeado tanto a los agentes como a los vehículos oficiales. Las diligencias y los arrestados han quedado a disposición del juez de guardia de Vera.