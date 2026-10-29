SUCESOS

Detenido en Huércal-Overa por agredir sexualmente a una mujer tras drogarla

El sospechoso habría utilizado un perfil falso para ocultar su identidad y ofrecido una bebida a la víctima que le provocó mareos, desorientación y pérdida de fuerza muscular. La investigación apunta a una posible sumisión química.

Onda Cero Almería

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Detenido en Huércal-Overa por agredir sexualmente a una mujer tras drogarla
Detenido en Huércal-Overa por agredir sexualmente a una mujer tras drogarla | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Huércal-Overa acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que habría drogado mediante una bebida después de quedar con ella en su vivienda tras conocerse a través de una aplicación de citas.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, cuando ambos comenzaron a conversar por internet y acordaron encontrarse en el domicilio del hombre. Según la investigación, el sospechoso habría utilizado un perfil y una identidad falsos en la plataforma para ocultar quién era realmente.

Una vez en la vivienda, el hombre le habría ofrecido una bebida a la mujer, residente en la Región de Murcia. A los pocos minutos de ingerirla, comenzó a experimentar mareos, desorientación y pérdida de fuerza muscular, síntomas compatibles con una posible sumisión química, según la Policía Nacional.

La víctima logró abandonar el inmueble horas después, cuando recuperó parcialmente sus capacidades, aunque tenía dificultades para precisar dónde se encontraba debido a su estado. Posteriormente, acudió a un centro sanitario ante la sospecha de haber sufrido una agresión sexual.

La investigación fue desarrollada por agentes especializados de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Murcia, que corroboraron las manifestaciones de la víctima e identificaron al presunto autor.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por otros hechos delictivos, fue puesto a disposición de la Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como presunto autor de un delito de agresión sexual.

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