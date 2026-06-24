Descanso, baños, cultura y experiencias en un destino turístico emergente

San Juan de los Terreros se posiciona entre los destinos turísticos costeros para escapadas familiares

Durante todo el año gracias a la Geoda y en verano también por el 'Expláyate', San Juan de los Terreros atrae cada vez más a un público heterogéneo en busca de nuevas sensaciones que sorprenden.

De enero a diciembre, también, la Sala Negra de Minerales Luminiscentes, Sala Pintor Pedro Antonio, Castillo, Espacio Escénico, Campo de Golf de El Aguilón y, pronto, el Museo de los Meteoritos, aún pendiente de inauguración.

Pulpí y sus bondades son cada vez más accesibles para personas con discapacidad.

Más información en: pulpi.es y geodapulpi.es