Cinco detenidos por cobrar a extranjeros para empadronarlos ilegalmente en una casa de Vícar

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por presuntamente cobrar a ciudadanos extranjeros para empadronarlos de forma fraudulenta en una vivienda de Vícar, utilizando documentación falsificada y sin el consentimiento de la propietaria.

Los arrestados en la operación ‘Litera’ son cuatro ciudadanos marroquíes y una mujer española, a quienes se atribuyen presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecer la inmigración ilegal.

La investigación comenzó en agosto de 2026, después de que la propietaria denunciara las irregularidades. La mujer descubrió lo ocurrido cuando su inquilino acudió al Ayuntamiento de Vícar para empadronarse y le comunicaron que ya había otras personas inscritas en el domicilio.

Al comprobar la situación, la dueña constató que nueve ciudadanos extranjeros figuraban empadronados en su vivienda. Para tramitar las altas se habrían presentado autorizaciones supuestamente firmadas por ella y documentación identificativa de la titular del inmueble. Los investigadores analizaron los expedientes municipales y confirmaron el uso de documentos falsificados.

Las pesquisas apuntan a que uno de los principales investigados, que tenía acceso a documentación de la vivienda y de sus propietarios, habría colaborado con otras personas para captar a extranjeros interesados en obtener el empadronamiento a cambio de dinero. Algunos de los certificados fraudulentos se habrían presentado ante la Oficina de Extranjería de Almería para solicitar permisos de residencia.

La operación culminó el pasado 19 de octubre con las detenciones, practicadas por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería. Los cinco arrestados quedaron en libertad tras las diligencias policiales y el atestado fue remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.

La investigación continúa abierta para localizar a posibles implicados y determinar el alcance de la trama.