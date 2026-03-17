Balanegra representará a Andalucía en la nueva edición del 'Grand Prix' 2026

El pueblo costero de Balanegra ha sido uno de los 12 elegidos para participar en el 'El Grand Prix del verano' 2026 en representación de Andalucía conforme a la selección que ha anunciado RTVE.

El 'municipio 103' de Almería, denominado así por ser el último en constituirse, ha sido uno de los escogidos tras la fase de preselección a la que también concurrieron otras localidades almerienses como Tabernas, Benahadux, Arboleas entre las 17 del total de Andalucía.

Junto con Balanegra figuran como localidades escogidas para participar este verano Altura (Comunidad Valenciana), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco), según ha indicado RTVE en un comunicado.

Balanegra, con unos 3.040 habitantes, supera con apenas medio centenar de vecinos los nuevos requisitos mínimos de esta nueva edición, que ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000, ya que hasta ahora la horquilla era de 5.000 a 10.000 habitantes.

En este sentido, la organización busca dar la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona "la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas". Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar. Finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las 12 que participarán en esta edición.

El regreso de 'El Grand Prix del Verano' no es solo una vuelta a la televisión: es la recuperación de toda una tradición veraniega, un punto de encuentro entre pueblos y una celebración del ingenio, la cercanía y el buen humor. Por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano de RTVE.