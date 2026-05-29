André Horta no tiene lesión y se apunta al Playoff

El Almería ha recibido una noticia tranquilizadora a solo unos días de cerrar la temporada regular frente al Valladolid. Las pruebas médicas realizadas a André Horta han descartado que el centrocampista portugués sufra una lesión muscular, después de que tuviera que retirarse el pasado domingo en El Molinón apenas diez minutos después de saltar al terreno de juego en la segunda mitad. El futbolista cedido por el Sporting de Braga sufrió unas molestias en el sóleo de la pierna derecha que hicieron saltar las alarmas en el entorno rojiblanco, especialmente con los playoffs de ascenso ya a la vuelta de la esquina.

El miércoles, Horta no se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la única sesión a puerta abierta de la semana y este mediodía el club confirmó, a través de su página web, que Rubi “tiene pendiente de evolución a André Horta por unas molestias musculares”. Sin embargo, según ha podido saber Onda Cero Almería, las pruebas han sido positivas y han descartado cualquier lesión de importancia.

Eso sí, el mediocentro luso sigue siendo duda para el encuentro de este domingo frente al Valladolid. En el club no quieren asumir riesgos innecesarios de cara a la promoción de ascenso y todo apunta a que el objetivo prioritario es que llegue en plenas condiciones a unas hipotéticas semifinales del playoff. No obstante, la duda no podrá ser despejada con seguridad hasta este sábado a las 16:30 horas, momento en el que Rubi hablará en rueda de prensa sobre el estado físico actual del portugués.

El conjunto rojiblanco necesita ganar este domingo para certificar matemáticamente la tercera posición y afrontar el playoff con ventaja de campo en la primera eliminatoria. Todo ello ante un Valladolid ya salvado y sin presión clasificatoria.

Además, Rubi y su cuerpo técnico también estarán pendientes del apartado disciplinario, ya que hasta seis jugadores llegan apercibidos de sanción al último partido de Liga. Chirino, Bonini, Nelson Monte, Gui Guedes, André Horta y Miguel de la Fuente se perderían la ida de los playoffs en caso de ver una tarjeta amarilla frente al conjunto vallisoletano.