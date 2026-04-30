Almería impulsa una escuela de familias para fomentar el bienestar emocional a través del deporte

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Ciudad Activa, y la federación Fapace han presentado la escuela de familias ‘Educación y deporte’, una iniciativa que busca reforzar el bienestar emocional de niños y adolescentes utilizando el deporte como herramienta educativa.

El programa contará con un total de 40 conferencias que se impartirán en centros educativos de Primaria y Secundaria, con el objetivo de ofrecer a las familias herramientas prácticas para acompañar el desarrollo personal de sus hijos.

Las sesiones estarán dirigidas por el psicólogo deportivo Guillermo Pérez, quien abordará aspectos como la gestión emocional, la convivencia, la comunicación familiar o la influencia del deporte en la formación integral de los menores.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Jesús Casimiro, ha destacado que el deporte debe entenderse como un aliado en la educación, no solo en el plano físico, sino también en el ámbito emocional y social. En este sentido, ha subrayado la importancia del papel de las familias en el acompañamiento de los jóvenes.

Desde Fapace, su presidenta ha valorado positivamente la iniciativa, que refuerza la colaboración entre instituciones y familias para promover hábitos saludables y valores educativos.

El programa arrancará el próximo 13 de mayo a las 18:00 horas en el Espacio Alma, y posteriormente serán los propios centros educativos, a través de sus AMPAS, los que podrán solicitar nuevas sesiones.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento invita a las familias a participar en un proyecto que apuesta por la educación emocional como base para construir una sociedad más saludable y preparada para el futuro.