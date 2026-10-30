El Almería se enfrenta a una semana decisiva con dos salidas de máxima exigencia

La UD Almería deja atrás la clasificación copera conseguida ante el Castellonense y vuelve a poner el foco en la Liga, donde le espera una de las semanas más exigentes de la temporada. Los rojiblancos afrontarán dos desplazamientos consecutivos que medirán el verdadero nivel del equipo de García Pimienta frente a dos rivales llamados a pelear por el ascenso a Primera División.

La primera parada será este sábado en Ipurua, un estadio que tradicionalmente se le ha resistido al conjunto almeriense. El Eibar, tercero en la clasificación y situado a solo tres puntos del Almería, pondrá a prueba la solidez de un equipo rojiblanco que buscará mantener su privilegiada posición en la tabla. Además del valor de los tres puntos, el encuentro puede servir para abrir brecha con un rival directo o, por el contrario, permitir que los guipuzcoanos alcancen a los almerienses en la clasificación.

Las estadísticas tampoco juegan a favor de los visitantes. El Almería únicamente ha logrado una victoria en sus ocho comparecencias ligueras en Ipurua, un triunfo que se remonta a la campaña 2005/06. Desde entonces, las siete visitas posteriores se han saldado con derrota o empate para los indálicos, que intentarán romper una racha negativa que se prolonga desde hace dos décadas.

Sin apenas tiempo para recuperar fuerzas, el calendario volverá a exigir el máximo al conjunto rojiblanco. La próxima jornada llevará al Almería hasta Montilivi para enfrentarse al Girona, cuarto clasificado y otro de los equipos más en forma de la categoría. El cuadro catalán enlaza seis jornadas consecutivas sin perder y también aspira a recortar diferencias con los de García Pimienta.

Este doble compromiso puede convertirse en un punto de inflexión para el Almería. Superar con éxito ambos encuentros reforzaría su candidatura al ascenso y le permitiría consolidarse en la zona alta de la clasificación. Por el contrario, cualquier tropiezo podría reducir las distancias en una parte alta de la tabla cada vez más igualada.

Pese a la dificultad del calendario, los rojiblancos afrontan este tramo de la competición con argumentos para el optimismo. El equipo acumula nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota entre Liga y Copa del Rey y ha firmado pleno de victorias en sus tres últimas salidas, una dinámica que tratará de prolongar en dos escenarios donde buena parte de sus aspiraciones comenzarán a ponerse realmente a prueba.