El Almería ya enfoca su mirada en ‘atacar’ el mercado

La UD Almería sigue dando pasos firmes en la planificación de su plantilla con vistas al objetivo prioritario del ascenso y uno de los nombres que aparece con más fuerza sobre la mesa es el de Jon Morcillo. El extremo vasco del Albacete Balompié es una de las grandes prioridades de la dirección deportiva rojiblanca y el interés es real y muy avanzado.

Morcillo, que finaliza contrato en junio de 2026 (por lo que a partir del próximo mes de enero podría negociar libremente con otros clubes), cuenta con más ofertas, pero su deseo es claro: solo quiere jugar en el Almería. El club indálico considera que su perfil encaja a la perfección en el proyecto deportivo y que es una de las piezas que faltan para completar una plantilla diseñada para pelear por el regreso a Primera División.

El atacante, extremo izquierdo zurdo, destaca por su desequilibrio, velocidad y buen golpeo. Esta temporada ha firmado cinco goles y tres asistencias en 19 partidos con el Albacete, cifras que refuerzan su buen momento de forma. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 1,5 millones de euros.

La operación podría ir acompañada de la cesión de Marko Perovic. El internacional montenegrino cuenta con pretendientes y varios clubes ya han mostrado interés en hacerse con sus servicios de cara a la segunda parte del curso, una vía que facilitaría el movimiento entre Almería y Albacete.

Además del extremo, el club rojiblanco sigue considerando prioritaria la llegada de un delantero, otra de las posiciones a reforzar antes del cierre de mercado. Han surgido nombres como Carlos Espí (Levante) o Urko Izeta (Athletic Club), aunque desde la entidad indálica descartan ambas opciones, manteniendo un discurso mucho más hermético en esa demarcación.

A estas operaciones previstas se suman los posibles movimientos de última hora. Entre ellos, la opción de esperar hasta el último día del mes para confirmar o descartar una hipotética rescisión de Aridane, una posibilidad que ha ganado fuerza tras los acontecimientos deportivos y extradeportivos vividos durante el mes de diciembre.

La UD Almería entra así en una fase decisiva del mercado, con los deberes casi hechos y varios frentes abiertos que pueden marcar el rumbo definitivo de la plantilla.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.