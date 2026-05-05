Alfombras de colores y altares en los balcones de Tíjola por la Virgen de Fátima

En Tíjola, del 9 al 13 de mayo, llaman a Fiesta.

La de la Virgen de Fátima. Catalogada de Interés Turístico de Andalucía. Con la estética seductora de sus alfombras de serrín tintado de colores adornadas con flores, ramas, hierba y también los altares en los balcones.

Una muestra de arte efímero en las calles y perpetua en nuestras fotos y memoria.

Además, Observación Astronómica en San Juan de los Terreros; Romería de San Isidro en Sorbas, San Gregorio en Oria y Bédar; Concentración Motera en Serón; Canteros y Caciques en Macael; Paz de las Alpujarras en Padules; Inicio Campaña de la Siega en María; Vicente García Egea disecciona la previsión de verano récord en España; Bolsa de Empleo para monitores y animadores en Vera;...

De lunes a viernes a las 12,50 h servimos la Almería más 'turisteable' con Pepe Ballesteros