Alberto Contador protagoniza el spot promocional 2026 del destino 'Costa de Almería'

La Diputación de Almería celebra el Día Mundial del Turismo 2026 con la presentación del nuevo spot promocional del destino ‘Costa de Almería’ con el gran campeón ciclista Alberto Contador

El triunfador en Tour, Giro y Vuelta, Alberto Contador, protagoniza el video en el que aparecen imágenes cicloturistas por carretera secundarias y también el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC) y el Cortijo del Fraile.

Después de años entrenando de forma anónima en nuestra provincia, el deportista madrileño lo desveló y valoró muy positivamente las bondades de lugares como los Altos de Velefique y otros.

Ahora, se quiere aprovechar ese tirón y las imágenes de la Vuelta Ciclista a España para destacar aún más a nivel mundial nuestros paisajes interiores y litorales todo el año entre los turistas de actividad física de élite o amateur.

Y por supuesto, el Patrimonio.

Se mostró un avance en Fitur en enero pasado.

A partir de hoy 25 de septiembre, el nuevo vídeo divulgativo de Costa de Almería se podrá ver en las redes sociales de la Diputación.