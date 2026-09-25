36 familias reciben las llaves de nuevas viviendas de alquiler asequible en Almería

Un total de 36 familias han recibido las llaves de nuevas viviendas protegidas de alquiler asequible en Almería capital, repartidas entre una promoción de 33 inmuebles junto a la avenida del Aeropuerto y otras tres viviendas en el entorno de San Cristóbal. Las actuaciones han supuesto una inversión total de 5,5 millones de euros.

Las dos promociones han sido desarrolladas por la empresa municipal Almería XXI, mientras que la Junta de Andalucía ha aportado más de 1,5 millones de euros a través del Plan Ecovivienda.

La promoción de Nueva Andalucía cuenta con 33 viviendas: 25 de dos dormitorios y ocho de tres. Una está adaptada para personas con movilidad reducida y otra está reservada a personas con discapacidad. Los alquileres oscilan entre 410 y 490 euros al mes.

En el Casco Histórico, entre las calles Antonio Vico y Pósito, se han habilitado cuatro viviendas: tres destinadas al alquiler y una a venta protegida. Las tres viviendas de alquiler tienen un dormitorio, una renta máxima de 275 euros mensuales y estarán destinadas a alquiler asequible durante 50 años.

La entrega de llaves ha contado con la presencia de la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y la delegada territorial Dolores Martínez Utrera.

La Junta ha señalado que actualmente están en ejecución en la provincia actuaciones de accesibilidad, renovación y regeneración por más de 30 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno central ha canalizado cerca de 1,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation para estas actuaciones. Además, ha transferido a la Junta los primeros 136,8 millones de euros correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en Andalucía.

La alcaldesa ha destacado que el Ayuntamiento ha incorporado 180 viviendas al mercado de alquiler y ha entregado más de 1.000 a través de Almería XXI.