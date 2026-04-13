Una exposición en la Rambla de Almería acerca a la ciudadanía el valor y los retos del agua

La Rambla Federico García Lorca de Almería se ha convertido en el escenario de una exposiciónsobre el agua que estará abierta al público hasta el 27 de abril. Se trata de una muestra itinerante impulsada por la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) con motivo de su 40 aniversario, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía la importancia del agua urbana y los retos que plantea su gestión.

La exposición, que ya ha pasado por ciudades como Sevilla, Jaén y Granada, forma parte de un recorrido por todas las provincias andaluzas. A través de un formato divulgativo y accesible, invita a los visitantes a conocer mejor cómo funciona el ciclo del agua en las ciudades, desde su captación hasta su depuración.

Uno de los aspectos que se destacan es la magnitud de la infraestructura necesaria para garantizar este servicio: más de 43.000 kilómetros de redes de agua potable y más de 32.000 de saneamiento. Detrás de este sistema hay numerosos profesionales y entidades que trabajan de manera coordinada para asegurar que el agua llegue a los hogares con calidad, de forma continua y segura.

A lo largo de sus 40 años, ASA ha logrado reunir a prácticamente todas las organizaciones que gestionan el ciclo integral del agua en Andalucía, consolidando una red clave para un servicio esencial en la vida diaria de la población.

El presidente de la asociación, Juan José Denis, ha subrayado que la gestión del agua va mucho más allá de lo técnico, ya que influye directamente en la salud, el bienestar y la igualdad de las personas. Por ello, defiende un modelo de gestión cercano, participativo y responsable.

Además, ha destacado la importancia de la cooperación entre entidades, la innovación y el intercambio de conocimientos, factores que han permitido a Andalucía convertirse en un referente en la gestión eficiente del agua.

Finalmente, Denis ha insistido en que el agua debe entenderse como un derecho básico, que debe garantizarse de forma equitativa y sostenible, poniendo siempre al ciudadano en el centro y apostando por una gestión transparente y con visión de futuro.