Melero podría ser sancionado hasta con 12 partidos

El Comité Técnico de Árbitros va a continuar su huida hacia adelante tras la desastrosa actuación de Hernández Maeso en el Bernabéu. Las declaraciones de Pubill, Edgar y, sobre todo, Gonzalo Melero, al acabar el choque del Almería ante el Real Madrid, van a ser objeto de estudio por el estamento arbitral para convertirse en denuncia ante el Comité de Competición.

El centrocampista rojiblanco manifestó: “Tenemos la sensación de que nos han robado, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, el gesto, el gol anulado por un forcejeo. Si queremos ser la mejor liga del mundo… uff, es que estamos a años luz. Y me cuesta decirlo, y me jode”. También Pubill se manifestó en términos similares: “creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así, y así ha sido”. Por último, Edgar fue el más comedido en sus valoraciones: “Esta es una competición que debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo”.

Con ese ‘material’ el CTA pretende denunciar ante el Comité de Competición a los jugadores, basándose en el artículo 106 del Código Disciplinario relativo a las "Declaraciones a través de cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral o miembros de los órganos de garantías normativas". El texto dice lo siguiente: "La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados". El castigo parte de un mínimo de cuatro partidos y podría llegar hasta los 12 encuentros de suspensión junto con una multa accesoria entre los 601 a 3.005,06 euros.

Todo ello como consecuencia de la interpretación tan ‘especial’ que hizo el colegiado del VAR, Alejandro Hernández Hernández, en las tres acciones polémicas del encuentro de la jornada 21 en el Santiago Bernabéu. Los audios del VAR emitidos anoche por DAZN, generan hasta más frustración entre la afición rojiblanca porque, en la acción del penalti a favor de los blancos, ninguno de los dos colegiados toma en consideración la clara falta de Rüdiger sobre Edgar; en la del gol con el brazo de Vinicius Jr. no se ofrecen todas las perspectivas entre las que debería aparecer la que refleja el golpeo con el bíceps, junto con el condicionamiento desde el primer momento haciendo referencia al toque con el hombro; y por último, y la más ‘gris’, el contacto de Lopy con Bellingham en la acción del tercer gol, que el colegiado no valora en directo estando justo al lado, y modifica viéndola a cámara lenta.

Falta de personalidad en el terreno de juego, parece la conclusión más clara sobre la actuación de Hernández Maeso, y exceso de celo para Hernández Hernández en la sala VOR, teniendo en cuenta que el colegiado canario había sido uno de los mas criticados por el club blanco por actuaciones precedentes.