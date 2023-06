Sánchez explica cómo vivió la primera ola de la pandemia: "He llorado de rabia y frustación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado en una entrevista en 'Lo de Évole' cómo vivió la primera ola de de la pandemia del covid en 2020, recién llegado a la Moncloa.

Sánchez ha explicado que durante los primeros meses de la pandemia sus padres, su esposa y su suegro enfermaron de covid e incluso ha admitido que tenía problemas para conciliar el sueño. "Me despertaba cada dos horas empapado en sudor", ha reconocido el presidente.

"Los médicos me dijeron que tenía un nivel de estrés que no había sufrido a lo largo de mi vida. Durante la pandemia he llorado de rabia y frustración", ha reconocido Sánchez.

El presidente del Gobierno también ha identificado un momento relacionado con la pandemia como "uno de los más difíciles de su gobierno", refiriéndose al homenaje a las víctimas profesionales sanitarios.

"Tuve que escuchar el reproche justo y legítimo de muchísimas familias porque no tenían mascarillas, EPIs, protección para proteger su vida... No teníamos ni respiradores. Tuvimos que aprobar un estado de alarma donde incautamos los respiradores que tenían las plazas de toros", ha explicado Sánchez.