Pedro Sánchez sobre sus pactos con Bildu e independentistas: "Lo importante es el qué, no con quién"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo en una entrevista en 'Lo de Évole' a sus pactos con Bildu y partidos independentistas a lo largo de la legislatura.Como ya hiciera en 'Más de Uno', con Carlos Alsina, Sánchez ha vuelto a incidir en que "no es cierto que haya gobernado con Bildu" y ha afirmado que le separa "una distancia abismal" de la fuerza abertxale.

"Con Bildu me separa una distancia abismal, creo que todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido (...) Hemos llegado a acuerdos con Bildu, como en la reforma de las pensiones", aunque reconoce que esta formación ha sido un escollo a la hora de derogar la Ley Mordaza. "No hemos podido derogar la Ley Mordaza porque Bildu y ERC, entre otros, me pedían cosas absolutamente inasumibles. Lo importante es el qué, no con quién", ha dicho.

También ha repasado sus cambios de parecer a la hora de tomar decisiones políticas en Cataluña, donde indultó a los líderes independentistas. "Que yo he cambiado mi posición sobre la política que teníamos que seguir en Cataluña es evidente, lo he reconocido. Lo he hecho por un fin mayor, que es la convivencia. Hoy Cataluña está mucho mejor que en 2019", ha explicado Sánchez.