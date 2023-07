Por qué Puigdemont tiene la llave de la investidura de Pedro Sánchez

Las alianzas para conformar gobierno en la nueva legislatura son más complejas que nunca, más aún que en noviembre de 2019, cuando Pedro Sánchez tuvo que repetir los comicios por la imposibilidad de ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, tras la primera cita en las urnas en el mes de abril.

El PSOE gana dos escaños respecto a hace cuatro años pero el movimiento Sumar encabezado por Yolanda Díaz pierde ocho respecto a lo conseguido entonces por las diferentes formaciones que engloban esta candidatura. Aún así, la euforia en el nuevo partido de la extrema izquierda era palpable por haber dado la vuelta a las expectativas en apenas un mes.

PSOE y Sumar llegan a 153 diputados, por lo que necesitan sumar a todas las demás fuerzas de izquierda para superar una investidura: 7 de ERC, 6 de EH Bildu y 1 del Bloque Nacionalista Galego. De este modo, llegarían a 167, por lo que aún necesitarían a los 5 diputados del PNV para superar a otro posible bloque de centro derecha conformado por 171 parlamentarios de PP (136), Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1). Además, requeriría la complicidad de los 7 diputados de Junts, al menos en forma de abstención.

Por ello los 7 escaños de JxCat serán decisivos a la hora de decidir Gobierno, ya sea como apoyo o en forma de abstención.

Junts será decisiva y advierte: "No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada"

La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado de que su partido no hará presidente del Gobierno a Pedro Sánchez "a cambio de nada" y ha asegurado que su prioridad "es Cataluña" y no "la gobernabilidad del Estado".

Nogueras compareció en la sede electoral de JxCat rodeada de la plana mayor del partido y flanqueada por su presidenta, Laura Borràs, y su secretario general, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la que ha aventurado que se abre "una nueva etapa" en la que habrá que recuperar la "unidad" independentista.

Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña

"No nos moveremos ni un milímetro porque nosotros sí tenemos memoria. Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña. Un abrazo gigante a Xavier Trias porque Pedro Sánchez le quitó la alcaldía pactando con la derecha", ha señalado Nogueras.

Puigdemont, sobre el papel decisivo de Junts tras el 23J

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado JxCat "no le debe nada a nadie más que a sus votantes". "Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromiso han sido y son las referencias de nuestra acción política. Nos debemos a ellos" ha asegurado.

Puigdemont se pronuncia en Twitter

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha señalado que JxCat puede presentar "un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad", lo que explica la "resiliencia" del partido.

"Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos ni sus reformas-trampa. Por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha añadido.

Y ha hecho un llamamiento a "seguir defendiendo Cataluña" ante los que quieren "liquidar la lengua, la cultura y la nación".

Gabriel Rufián cree que los independentistas pueden "decantar la balanza" pese a perder fuerza

El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha reivindicado la capacidad negociadora de los partidos independentistas en las Cortes aunque ha reconocido que no son los resultados que querían tras perder seis diputados y quedar como tercera fuerza en Cataluña.

Podemos decantar la balanza

"Cataluña o Vox. Este es el dilema para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Si quieren gobernar su país tendrán que respetar el nuestro", ha sostenido Rufián, que ha reivindicado la victoria de ERC dentro del bloque independentista.

Cree que sería un "fracaso" que las formaciones independentistas catalanas con representación en el Congreso, es decir, ERC y Junts, no alcancen un acuerdo y exijan a Sánchez y a Díaz de forma conjunta si quieren revalidar un Gobierno de coalición.

En este sentido, el candidato republicano ha reiterado las condiciones de ERC para esta eventual investidura a Sánchez: