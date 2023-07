El PSOE presenta su programa electoral: adiós a las listas de espera y gratuidad de estudios universitarios y FP

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han presentado el programa electoral del PSOE de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

El acto ha comenzado con un vídeo en el que recuerdan todos los progresos que ha conseguido el PSOE mientras otros "destruyen y desprotegen". A continuación María Jesús Montero ha defendido la trayectoria socialista que ha permitido los avances en España. "Vamos a llevar este programa a donde queremos, al Boletín Oficial del Estado", concluye la titular de Hacienda antes de dar paso a Calviño.

La vicepresidenta primera rememora su llegada al Gobierno con un sueño de cambiar la economía española, sin embargo, destaca que se encontraron con numerosas dificultades, como la pandemia del coronavirus o la guerra en Ucrania. Aun así, insiste en que "la política económica seguida desde 2018 funciona".

Calviño comenta que desde el Ejecutivo han "respondido a lo urgente, defendiendo siempre el interés general". Siempre centrados en la justicia social, reduciendo la desigualdad y apostando por el diálogo, que han conseguido situar "a España a la vanguardia de la nueva economía verde y digital". Por ello, lamentaría tener que volver a las políticas del pasado. "Frente a ellos que nos quieren hacer retroceder, querido Pedro, yo lo digo muy alto y claro: hay que seguir adelante", declara.

El próximo 23 de julio ganará el futuro y perderá el pasado

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha sido el último en hablar y el encargado de presentar el programa del partido que considera, le volverá a llevar a La Moncloa. "Sé que os vais a dejar la piel para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones del 23 de julio", asegura y añade que "el próximo 23 de julio ganará el futuro y perderá el pasado".

Sánchez advierte que los pactos del PP y Vox suponen un retroceso para las mujeres, colectivo LGTBI y pensiones entre otros. "Ya hemos visto el tráiler esta película tenebrosa protagonizada por Feijóo y Abascal y sus pactos impúdicos y no nos ha gustado nada, ya hemos visto suficiente", dice. "Así no, Feijóo, con Abascal no, nunca", señala.

Crecimiento económico

Si consigue repetir en el Gobierno, el PSOE apostará por consolidar el crecimiento económico y crear más empleo, con mejores salarios.

1. Lograr un gran acuerdo social por el pleno empleo en España, impulsando el establecimiento de nuevas empresas y nuevas industrias.

2. Seguir impulsando la subida de los salarios. Incorporar en el Estatuto de los Trabajadores el 60% de compromiso legal para que el SMI nunca baje del 60 % del salario medio.

3. Gran estrategia nacional para el trabajo flexible que facilite la conciliación.

Avanzar en la transición ecológica

Seguir avanzando esa transición ecológica que proteja el medio ambiente y el medio rural que cree oportunidades en todo el país, con Teresa Ribera al frente.

1. Hacer una ley que involucre a los vecinos, municipios a la hora de elegir la localización de los parques fotovoltaicos y que puedan ser copropietarios de hasta un 10%.

2. Garantizar el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras, duplicando la aportación de las desaladoras.

3. Adaptar las ciudades para que sean más resistentes al cambio climático y más habitables frente a las altas temperaturas.

Mejorar los servicios públicos

1. Ampliación de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud reforzando los servicios públicos de odontología, fisioterapia, oftalmología, psiquiatría y psicología clínica.

2. Acabar con las listas de espera estableciendo por ley un máximo de 30 días para las prestaciones más importantes y 15 días para la asistencia psicológica a jóvenes.

3. Garantizar la sostenibilidad a futuro de los servicios públicos, como las pensiones.

Oportunidades formativas para los jóvenes

Impulsar el ascensor social que garantice la igualdad de oportunidades. "Nuestros jóvenes son la generación más preparada de la historia", por lo que les ofrecerán más oportunidades formativas.

1. Crear 250.000 nuevas plazas de FP.

2. Elaborar un programa de intercambio internacional con becas para alumnos de bachillerato.

3. Establecer gratuidad de los estudios universitarios y de la formación profesional superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera.

Facilitar el acceso a la vivienda accesible y transporte

1. Construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, garantizando que la mitad vaya destinada a los jóvenes.

2. Creando una cuenta de ahorro bonificada para la compra de la primera vivienda, que permitirá a los jóvenes ahorrar hasta 30.000 euros de tributación.

3. Gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes de hasta 24 años.

Avanzar a la plena igualdad entre hombres y mujeres

1. Seguir combatiendo la violencia que sufren las mujeres, renovando el pacto de Estado contra la violencia de género, mejorando los sistemas de prevención y atención a las víctimas. Blindando el derecho de las mujeres a ser asistidas para que no pueda ser derogado.

2. Elevar el permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas.

3. Apoyar la igualdad en el empleo y la paridad en el poder.

Pedro Sánchez presenta el programa electoral del PSOE