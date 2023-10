Page opina sobre las palabras de Zapatero con Alsina: "No puede valer siempre todo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado que a la amnistía "se la podría llamar perfectamente necesidad" aunque son "cosas distintas", pero lo que no debe ser nunca la amnistía es "amnesia, porque si olvidamos lo que pasó, la amnesia solo puede traer consigo que se vuelva a repetir".

Page se ha pronunciado así respecto a la amnistía que exigen los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, durante su intervención en la firma para la puesta en marcha de un plan de empleo en colaboración con las cinco diputaciones de Castilla-La Mancha, que son de distinto signo político, y que beneficiará a 7.000 desempleados.

El presidente castellano-manchego ha señalado, en ese sentido, que el consenso, "sobre todo cuando no es obligar, es enormemente saludable" y se ha mostrado partidario de intentar llegar a acuerdos. Y ha agregado que "no confundo los acuerdos que hay que tener por conveniencia de la sociedad con aquellos que son por necesidad. Vamos a ver si llamamos a las cosas por su nombre".

Según Page, el que pacta "porque no le queda más remedio, está bien, pero no es lo mismo que el que pacta no necesitándolo y lo hace por compromiso y por convicción", son dos cosas distintas.

Sobre las palabras de Zapatero con Alsina

"Eso de que cuando uno gana las elecciones está legitimado para cambiar de opinión a conveniencia no lo comparto", ha dicho el dirigente, en referencia a las palabras del expresidente del Gobierno en 'Más de uno' acerca de los cambios de opinión. Page ha añadido que así se pueden "cargar" lo que queda de credibilidad en la política: "Si lo queremos es cargarnos lo poco que queda de credibilidad de la política, solo falta decir a los ciudadanos que de todas las promesas que hacemos en las campañas, que se vayan olvidando".

Por último, ha comentado que prefiere "poner en valor" determinados "límites" de la política: "Prefiero volver a poner en valor la consecuencia, la constancia, los límites de la política. No puede valer siempre todo".

Discrepancias internas en el PSOE

Según García-Page, la gente quiere que los grandes partidos "discrepen en muchas cosas porque va en la lógica democrática" al tener modelos alternativos, pero no que discrepen en todo por obligación y por sistema, y ha reivindicado que tiene que haber espacios elementales de consenso político.

En España, ha dicho, la política española se ha puesto tan difícil que "cuando sale el toro a la plaza, hay toreros que en vez de torear al toro lo que les resulta más peligroso porque puede cornear, torean a la afición".

El también secretario general del PSOE en la región ha dicho también que no ha escuchado ni leído en la prensa "que alguien esté planteando un referéndum en España para hablar de la amnistía".

Y ha afirmado que "los que plantean un referéndum para romper España o para tener privilegios tienen que saber una cosa muy clara: en España no se puede votar algo que abiertamente vaya en contra de la unidad y de la propia Constitución. No es votable, no se trata de votar por votar", ha insistido.