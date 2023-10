Rifirrafe entre Carlos Alsina y Zapatero por el Estatut de Cataluña: "No me haga fakes"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha enzarzado con Carlos Alsina en un rifirrafe del que ha salido escarmentado.

Durante su entrevista en 'Más de uno' estaba defendiendo su postura a favor de la amnistía (condición que parece que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, tendrá que cumplir para reeditar un nuevo Gobierno gracias a los votos de los diputados de Junts) y en un momento de su defensa le ha preguntado a Carlos Alsina "si hay amnistía, lo dirá el tribunal constitucional ¿Estamos de acuerdo en eso?" a lo que el presentador le ha respondido "como dijo que que el Estatut de Cataluña era inconstitucional en algunos de sus artículos ¿estamos de acuerdo en eso?"

A lo que Zapatero ha contestado "sí y lo acatamos todos ¿estamos de acuerdo en eso? yo el primero" para después afirmar que en cuanto salió la sentencia dijo que estaba en "desacuerdo".

"No me haga fakes"

Ha sido en este punto en el Alsina le ha recordado que "no es cierto", que sus primeras palabras cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el Estatut de Cataluña fue decir que estaba "contento y satisfecho". "Como diría usted es un fake, presidente", le ha señalado el director de 'Más de uno', "no me haga fakes", le ha pedido

Zapatero no ha tenido más remedio que reconocer que esas fueron sus declaraciones, "Sí es cierto, perdóneme", ha dicho, para después añadir que lo primero que hizo fue "una declaración de contención y la prudencia" y que a partir de entonces "me habréis oído discrepar de esa sentencia". Alsina le ha recordado que eso fue a posteriori cuando el PSC hizo suya la crisis independentista y apuntaba a que el problema era el Constitucional.

También Alsina le ha recordado que la última vez que estuvo en este mismo programa "intentó convencerme de que la sentencia del constitucional había modificado el preámbulo del Estatut", a lo que Zapatero ha respondido admitiendo que no lo modificó que "fue un error".