Una mujer de Pontevedra tendrá que dar el pecho en la mesa electoral

Más de medio millón de personas han sido convocadas para formar parte de las diferentes mesas electorales que se constituirán mañana, y que velarán porque las votaciones y el escrutinio se desarrollen de manera rápida y eficaz. Sin embargo, recibir el aviso para formar parte de una mesa electoral no es una noticia agradable para mucha gente, sobre todo para los que tienen que encargarse de una criatura de pocos meses.

En Pontevedra, tal y como ha publicado El Periódico de España, una mujer tendrá que ejercer su rol dentro de la mesa pese a seguir amamantando a su hijo. Pese a que la mujer ya presentó un recurso al respecto, la Junta Electoral de Zona - que es el órgano que valora las peticiones de exención- no liberó a la madre de su deber electoral.

Dentro de los motivos que se pueden alegar para no acudir a la mesa, se encuentra el cuidado por lactancia - y el cuidado de menores y personas dependientes, en general-. Sin embargo, la Junta Electoral de Zona no ha aceptado la petición de esta mujer, puesto que el bebé supera los 9 meses de edad, el plazo que la normativa establecía como límite, en la modificación de 2018. Esta madre dará al pecho a su hijo durante la jornada electoral, aunque su caso no es inédito.

¿Qué dice la normativa?

En las pasadas elecciones de 2019, Isabel Avilés fue convocada a las mesas en la localidad sevillana de Arahal, y tuvo que compaginar la lactancia con las tareas propias del vocal de mesa. Sin embargo, una ciudadana de Torrelodones, en Madrid,

consiguió evitar ir a la mesa, tras ser asesorada por un bufete de abogados. El bufete Debelare consiguió la exención pese a que el lactante tenía ya 20 meses, argumentado que la OMS recomienda la lactancia hasta los 2 años y que la ONU reconoció

la lactancia como un "derecho humano para bebés y madres que debe ser fomentado y protegido"

Lo cierto es que, de cara a las anteriores elecciones, la modificación de la Ley Electoral de 2018 establecía como exención para acudir a la mesa "la condición de madre, durante el período de lactancia natural o artificial, hasta queel bebé cumpla nueve meses".

Sin embargo, la última modificación de esta ley, que modificaba y ampliaba el rango de motivos para solicitar la exención, elimina el requisito de los nueve meses, pues se cita únicamente al bebé como "lactante". Con todo, y pese a que existen una serie de criterios para aceptar o no las alegaciones, cada caso es valorado por separado por la Junta Electoral de Zona correspondiente.

La presentación de excusas para no acudir a la mesa, tal y como indican los datos de Interior, se ha incrementado este año en un 76% con respecto a los comicios de 2019. Unos 32.000 españoles presentaron alegaciones, de las que se aceptaron 23.000. Sin embargo, solo un 6 % de los convocados han solicitado ausentarse de la cita electoral.