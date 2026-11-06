Encuestas: PP y Vox lograrían la 'absolutísima', según Celeste Tel

El último sondeo de Celeste Tel que les cuenta Onda Cero sitúa al Partido Popular como la fuerza más votada, con 136 escaños y el 31,4% de los votos. Alberto Núñez Feijóo obtendría unos resultados similares a los de las últimas elecciones, incluso superiores si se le suman los 2 escaños y el 0,4% de UPL, que se presenta en coalición con los populares.

Con unos resultados similares, ampliaría sin embargo su distancia con respecto al PSOE, superándolo en más de 6 puntos. Según Celeste Tel, Pedro Sánchez perdería un millón y medio de apoyos y sufriría un retroceso hasta el 25,7% de los votos, sumando 101 escaños, al límite de la barrera psicológica de los 100 diputados.

El gran beneficiado de esta caída sería entonces Vox. Con 66 diputados (el doble que en 2023) y el 19,2% de los votos, Santiago Abascal se erigiría como el gran catalizador de la amplia mayoría de derechas, que podría gobernar con 204 escaños..

Menos amplio sería el Frente. La candidatura de Ada Colau sumaría sólo 10 escaños con el 6,2% de los votos.

En Catalunya, ERC (8 escaños con el 2,2%) superaría a Junts (6 escaños 1,5%) y en el País Vasco, EH Bildu (7 escaños, 1,4% de los votos) mejoraría notablemente los resultados del PNV (4 escaños, 0.9% de los votos).

Por su parte, Adelante Andalucía (1,2%) irrumpiría con 3 diputados, igualando a Compromís (1,2%). El BNG (0,8%) llegaría a 2 escaños, Coalición Canaria mantendría el suyo (1 diputado, 0,5%) y Podemos, que antaño llegó a suponer una quinta parte de las papeletas totales, sólo mantendría su asiento para Irene Montero: 1 escaño, 1,9% de los votos.