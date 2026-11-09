Cuántas horas me dan si soy mesa electoral y trabajo el día después de las elecciones del 29N

Las elecciones del 29N se encuentran a la vuelta de la esquina y, con los sorteos de las mesas ya realizados, muchos ciudadanos saben que les toca desempeñar dicha función como presidentes o vocales el día de la cita electoral.

El resultado del sorteo ya se puede comprobar en algunas páginas web de determinados ayuntamientos que habilitan enlaces para consultar si se ha sido elegido como miembro de mesa. Aquellos ciudadanos seleccionados tienen que acudir el 29N, ya que la función es de obligado cumplimiento, salvo en causas justificadas y documentadas a la Junta Electoral de Zona en los siete siguientes días tras recibir la notificación.

Las horas que me corresponden si soy mesa electoral y trabajo el lunes 30 de noviembre

Una de las cuestiones que contempla la normativa electoral es la posibilidad de reducirse la jornada laboral si un trabajador que ha formado parte de la mesa electoral tiene que trabajar al día siguiente de las elecciones, esto es, el lunes 30 de noviembre.

Los presidentes y vocales que trabajen por cuenta ajena o son funcionarios tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el mismo día de la votación, si es laborable para estos colectivos, mientras que habrá una reducción de su jornada de cinco horas el día inmediatamente posterior a los comicios.

Así quedan los permisos, según la ley:

Domingo 29 de noviembre (elecciones): permiso retribuido de jornada completa si ese día trabajas .

. Lunes 30 de noviembre: cinco horas menos de jornada.

Además, la ley no establece en qué tramo de la jornada laboral se deben aplicar las cinco horas de descanso. En la mesa se puede solicitar un justificante para presentarlo ante la empresa.

Quiénes tienen derecho a reducir su jornada de trabajo el lunes 30

Tanto el presidente como los dos vocales de la mesa electoral pueden acogerse a este derecho, además de los suplentes que acaban sustituyendo a un titular.

Los interventores de los partidos tienen los mismos permisos, mientras que los apoderados solo podrán tener el permiso el mismo día de la votación.