Abascal avisa de que Vox no cambiará su posición en Murcia y dice que el cara a cara no representa la pluralidad del país

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado al Partido Popular de que es "imposible" que la posición de su formación en la Región de Murcia "cambie" y dejó claro que esta "va a ser la misma ahora" y "cuando pasen las elecciones generales" que se celebrarán el próximo 23 de julio.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, preguntado sobre si es posible que Vox cambie de opinión y permita un gobierno en solitario del PP en Murcia, el líder de este partido ironizó al decir que tendría que salir del plató y darse "un golpe con una de estas cámaras" en la cabeza y entonces "podría hacer una tontería", pero "eso no va a pasar".

A su vez, defendió la "distancia infinita" de su partido con el PSOE y que no se dejará "chantajear ni confundir" por el Partido Popular porque coincida con los socialistas "en un voto en contra de un gobierno que quiere que le regalemos la representación que los ciudadanos nos han dado", refiriéndose la investidura de López Miras.

Ve un chantaje en el planteamiento del PP

Abascal tildó de "curioso" plantear que la representación de un partido "pueda dividirse". "A nosotros nos ha votado el 18% de los murcianos, que han elegido nueve diputados y esa es nuestra fuerza, que es extraordinaria y superior a la del resto de regiones en las que hemos entrado en el gobierno", destacó.

Con este argumento, denunció que el planteamiento que le hace ahora el PP en Murcia es "un chantaje", que Vox "haga como que no existe, como que no se ha presentado a las elecciones", y eso "es una falta de respeto a los nuestros electores" por parte de los populares "en la que nosotros no vamos a ser cómplices".

"Nuestra regla es que si nuestros votos son necesarios nosotros intentamos conforme a la fuerza que nos han dado los ciudadanos sin plantear ningún chantaje y ninguna posición maximalista tener un protagonismo en la construcción de una alternativa", destacó Abascal, quien agregó que en Extremadura Vox tiene solo un consejero porque solo tiene 5 diputados y un 8% del voto.

Vox insiste en que la ley de violencia de género sirve "para criminalizar a los hombres"

Santiago Abascal, ha insistido en que la Ley Integral de Violencia de Género "ha servido para criminalizar a los hombres" y "no para proteger a las mujeres", ya que ha asegurado que "el número de mujeres asesinadas no desciende con esta ley".

En una entrevista en Espejo Público, Abascal ha acusado al Gobierno central de "aumentar las violaciones en España" al "no disminuir los casos de asesinatos a mujeres e incrementar las violaciones poniendo a los peores criminales sexuales en la calle".

Ha dicho estar "cansado de tener que responder siempre a lo mismo" como "si a los votantes de Vox o a nosotros nos pareciera bien que maten a las mujeres". Lo calificó de "inaceptable" y "absolutamente delirante", al tiempo que defendió que ley de violencia de género "no sirve para proteger a las mujeres".

Defiende que la alternativa a la ley de violencia de género es "no engañar a la gente" y crear una "cultura del respeto hacia la mujer". "Hay que analizar los perfiles repetidos de los agresores y dejar de importar discursos civiles y religiosos que justifiquen la violencia contra la mujer" ha concluido.

El cara a cara Sánchez- Feijóo no representa la pluralidad

Respecto al debate cara a cara que se celebra esta noche en Atresmedia entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidato de Vox considera que es un debate "bipartidista" que no representa la pluralidad de España.

En este mismo sentido se pronunció también en su momento la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ayer desmereció el debate diciendo que sólo va a ofrecer "zascas de hombres que miran el pasado".

El debate se podrá seguir en Antena 3, laSexta, ATRESplayer y Onda Cero, con toda la previa desde las 19:00 horas en el programa 'La brújula', con Rafa Latorre.