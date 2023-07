Cómo llegan los candidatos al debate: Sánchez busca remontar y Feijóo, reforzar una mayoría para gobernar en solitario

Quedan pocas horas para que se produzca el único cara a cara de estas elecciones generales entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debatirán este lunes a partir de las 22:00 en el 'Cara a cara. El Debate', de ATRESMEDIA, que se podrá seguir en Antena 3, laSexta, ATRESplayer y Onda Cero, con toda la previa desde las 19:00 horas en el programa 'La brújula', con Rafa Latorre.

El objetivo de los candidatos es reforzar el voto de los electores e, incluso, intentar llamar a algún indeciso. Ambos han estado trabajando con sus respectivos equipos para llegar preparados al choque. Mientras que Pedro Sánchez no ha tenido actos de campaña este fin de semana por estar en Moncloa con sus colaboradores de confianza, Alberto Núñez Feijóo se dio este domingo un baño de masas en Pontevedra, en la icónica Plaza de Toros de la ciudad, 'talismán' para el 'popular', ya que fue ahí donde comenzó las cuatro campañas que le dieron la mayoría absoluta en Galicia.

¿Cómo afrontará cada candidato el 'cara a cara'?

Pedro Sánchez

Los socialistas confieren mucha importancia a este debate dentro de la campaña electoral porque consideran, según fuentes consultadas por Servimedia, que permitirá la confrontación de proyectos en los que se basa la estrategia para el 23-J: el modelo progresista que lideraría Sánchez, dicen, frente al de "retroceso" que supone "la coalición entre Feijóo y Abascal".

Sánchez lleva días ya trabajando con su equipo más cercano, entre los que están la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta tercera y para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, o la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero, y que capitanea su jefe de Gabinete, Óscar López.

Además de tener claro que lo principal es "no meter la pata", en el debate buscan desmontar con datos las acusaciones "falsas" que consideran que lanzan desde el PP y así se termine de activar la movilización de sus bases, que ya están "a la que saltan" a todo lo que fomentan los populares en la campaña. Asimismo, creen que al PSOE le vienen bien los pactos de PP y Vox en los territorios porque están despertando también a otro tipo de electorado.

El 'cara a cara' lo trabajan desde el PSOE con muchos papeles, informes y datos, y concediendo "mucho respeto al rival" porque el candidato del PP, apuntan fuentes socialistas, tiene trienios en política. Además, tienen claro lo que le ocurrió a Felipe González allá por 1993 cuando, como presidente del Gobierno, minusvaloró al entonces candidato del PP, José María Aznar, y éste le venció en el primer 'cara a cara'.

Alberto Núñez Feijóo

En su caso, el líder del PP llega al debate después de protagonizar varios actos de campaña este fin de semana, ya que su fin era combinar los actos con la preparación de un choque en el que su objetivo es "la voz de aquellos que están cansados del sanchismo tanto en la derecha (Vox) como en el centro (PP y Cs) y en la izquierda (PSOE)".

El preludio de Feijóo fue darse un baño de masas en la Plaza de Toros de Pontevedra antes de un debate que encara "tranquilo y optimista". Este coso taurino tiene gran simbolismo para el líder de la oposición por asociarlo a sus cuatro mayorías absolutas en Galicia.

Fuentes del PP consultadas apuntan al "problema de expectativas" generadas por Sánchez con respecto a este 'cara a cara'. "Se juega más que Feijóo", interpretan desde Génova, opinando que el jefe del Ejecutivo lo tiene realmente difícil para "cambiar las tornas" en esta campaña en al que el Partido Popular va en cabeza.

Además, en Génova dicen no tener ningún inconveniente en hablar de pactos si así lo desea Sánchez, puesto que consideran que no puede dar ninguna lección a este respecto. En cuanto a los acuerdos con Vox, en el PP subrayan que está quedando claro que no van en 'pack' con Vox y se remiten a Murcia como ejemplo de ello.

"Vamos a explicar al país que la alternativa al PP pasa por PSOE, Podemos, ERC y Bildu", recalcan, mientras que en las filas populares apuntan a que "la falta de credibilidad" de Sánchez. Precisamente, Feijóo se está afanando en trasladar todas las distancias posibles con Sánchez al presentarse como un político que "nunca mentirá" a los españoles y que es de "fiar".

¿Qué dicen las encuestas?

Este domingo fue el tercer día de la campaña electoral y un nuevo día de publicación de encuestas sobre intención de voto en varios medios de comunicación. A dos semanas de las elecciones, la situación varía ligeramente, aunque la conclusión en la misma: el PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones el 23J, seguido del PSOE de Pedro Sánchez que apenas tendría posibilidades de reeditar el Gobierno de coalición (salvo por alguna encuesta, como la del CIS).

En lo que difieren los sondeos es en la posibilidad de PP y Vox de obtener mayoría absoluta. Mientras algunos lo dan por hecho, otros les dejan a las puertas de los 176 diputados necesarios en el Congreso para conseguirla. Y la razón es la batalla por el tercer puesto que libran Vox y Sumar.

Respecto al resto de resultados: la encuesta de 40dB mantiene prácticamente los mismos números que en anteriores entregas. Por ejemplo, el PP obtendría 128 escaños, frente a los 113 del PSOE. El bloque de la derecha (PP-Vox) sumaría 169 escaños, insuficientes para lograr la mayoría absoluta.

Lo que sí llama la atención es que la encuesta de GAD3 para ABC muestra cómo el PP arrasaría en la mayor parte de las provincias. Sería primera fuerza política en 43 de ellas, mientras que el PSOE únicamente lo sería en cinco. Estos datos chocan con los resultados de las últimas elecciones generales de 2019, en las que el PP sólo fue primero en diez circunscripciones y los socialistas, en 32.