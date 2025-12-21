A qué hora abren los colegios electorales en Extremadura

Extremadura celebra este domingo elecciones autonómicas, y todas las extremeñas y extremeños mayores de edad podrán ejercer su voto y elegir entre los doce partidos que se presentan a los comicios: Partido Popular (PP), PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Vox, Unidas por Extremadura (coalición que integra Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), Ciudadanos (Cs), Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura (coalición regionalista), Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura (formación regionalista), Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, Por un Mundo Más Justo (M+J), Partido Animalista PACMA, Extremadura Unida y Escaños en Blanco.

Diez de estas formaciones concurrirán de manera uniforme en las dos circunscripciones, pero dos de ellos no. Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres y Escaños en Blanco únicamente por Badajoz.

Además, en estas elecciones nos encontramos con un total de cuatro coaliciones, dos más que en las anteriores elecciones:

Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde)

Juntos-Levanta (Levanta Extremadura y Juntos por Extremadura)

UED-SyT (Una Extremadura Digna-Soberania y Trabajo)

NEX (Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura)

¿A qué hora abren los colegios electorales?

Los colegios electorales abrirán a las 9:00 horas, como viene siendo habitual, y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, para que todos los ciudadanos censados en Extremadura puedan ejercer su derecho al voto.

¿Qué se necesita para ir a votar?

Para poder votar se necesita ir acreditado con alguno de los siguientes documentos:

DNI.

Pasaporte.

Carnet de conducir en el que aparezca la fotografía.

Tarjeta de residencia.

No importa si están caducados, siempre y cuando se lleve el documento original. Las fotocopias no son válidas.