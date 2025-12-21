¿Se puede votar con el carnet de conducir en las elecciones en Extremadura?

Por lo general, las elecciones se celebran en domingo, una jornada en la que la mayoría de la población tiene el día libre y acudir a las urnas suele integrarse de forma natural en los planes del día, ya sea para dar un paseo o quedar con amigos. Aunque no existe una hora concreta para votar, precisamente el carácter relajado de este día puede jugar en contra y hacer que salgamos de casa con prisas o despistes, olvidando la documentación necesaria para ejercer nuestro derecho al voto. Si te encuentra en la situación de llegar al colegio electoral y darte cuenta de que no tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero si tienes el carnet de conducir no debes preocuparte, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el documento original y no una fotocopia.

De la misma manera, el pasaporte también es una alternativa válida para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto.

En resumen, estos son los documentos que puedes aportar para poder votar:

DNI.

Pasaporte.

Carnet de conducir (en el que aparezca la fotografía).

(en el que aparezca la fotografía). Tarjeta de residencia.

Además, no importa si están caducados, siempre y cuando se lleve el documento original. Las fotocopias no son válidas y si la presentas, los componentes de la mesa electoral podrán negarse a aceptar tu voto.

¿Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar si no tengo la tarjeta censal?

La mayor parte de la gente tendrá claro dónde votar, ya que gracias a la tarjeta censal tendrán a mano todos los datos necesarios. Pero si te has mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal o si te ha llegado, pero no la encuentras. Hay dos maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones del 21 de diciembre: