Extremadura echa el telón a una campaña electoral marcada por la crisis del PSOE y el robo del voto por correo

Extremadura ha cerrado este viernes la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo y que, presumiblemente, ganará el Partido Popular (PP) de María Guardiola, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta que pretendía conseguir con el adelanto de los comicios.

Esto es, Guardiola volverá a depender de Vox para ser reelegida presidenta de la Junta de Extremadura después de que los desencuentros con la formación ultraderechista forzaran el adelanto electoral tras el no a los Presupuestos regionales.

La candidata del PP ha cerrado este viernes la campaña electoral de una manera un tanto inusual, sin el líder del partido a pesar de que le ha estado acompañando en varios actos durante la campaña. Arropada por cargos regionales del partido y cargos público locales, Guardiola ha cerrado la campaña con una tradicional zambombá flamenca.

Los últimos días de la campaña de Guardiola han estado marcados por su ausencia en el debate de TVE y el robo del voto por correo en una oficina de un pueblo de Badajoz, lo que ha calificado como un intento de "robar la democracia".

A pesar de no haber estado este viernes junto a Guardiola, Feijóo ha augurado un gran resultado para el PP de Extremadura el próximo domingo que servirá para mandar un "mensaje clarísimo" a "Sánchez y el sanchismo". El líder del PP ha pronosticado que su partido aventajará al PSOE en hasta diez puntos en una región históricamente socialista.

Sánchez acompaña a Gallardo

Diferente ha sido el cierre de campaña del PSOE, que sí ha celebrado un tradicional mitin en el que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha acompañado al candidato Miguel Ángel Gallardo, cuya campaña ha estado marcada por la investigación judicial abierta contra él por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente, en la Diputación de Badajoz.

Desde Villanueva de la Serena (Badajoz) los socialistas han llenado un auditorio en el que han hecho un llamamiento para que "la voz de Extremadura vuelva a elevarse" y que la región "recupere un camino diferente" tras los comicios del próximo domingo.

El propio Sánchez ha mantenido el argumentario que utiliza en clave nacional animando a los extremeños a movilizarse "para defender Extremadura" frente al retroceso y poner freno a las políticas del PP y la influencia de Vox.

Guardiola volverá a depender de Vox

Las últimas encuestas electorales dan al PP un resultado mejor que en 2023, pero no logrará la mayoría absoluta a la que aspiraba Guardiola cuando adelantó las elecciones. Todo apunta a que será, esta vez sí, la candidata más votada consiguiendo un apoyo de entre el 41-43% de los votos, lo que se traduciría en 29-32 escaños.

Es por esto que volverá a necesitar el apoyo de Vox, que será el partido que más crecerá con respecto a 2023 con proyecciones que le sitúan entre los 9-11 escaños frente a los cinco logrados en los últimos comicios.

Según las encuestas, el PSOE sufrirá un importante descenso con respecto a las elecciones de 2023 pasando de 28 diputados a los 21-23 escaños, quedándose así muy lejos de la mayoría absoluta aun con un pacto con Unidas por Extremadura, a la que las encuestas dan entre 4 y 6 escaños.