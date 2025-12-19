Feijóo pronostica por cuántos puntos ganará el PP en Extremadura: "Un mensaje clarísimo"

La campaña electoral en Extremadura llega a su fin y la mayoría de las encuestas electorales apuntan a que el PP de María Guardiola será quien gane las elecciones del próximo domingo, aunque no se prevé que alcance la mayoría absoluta.

Sobre esos resultados se ha pronunciado este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha mostrado su confianza en que su partido gane con claridad al PSOE y ha pronosticado una diferencia de diez puntos de ventaja, un resultado con el que se mandaría un "mensaje clarísimo" a "Sánchez y el sanchismo".

Las últimas encuestas dan a María Guardiola entre 42 y el 44% de los votos y sitúan al PSOE entre el 27 y el 31% en intención de voto. Vox ascendería logrando entre el 12 y el 17% y Unidas por Extremadura (Podemos-IU-AV) entre el 8 y el 10%.

Esto dejaría al PP en torno a los 30 escaños, sin alcanzar así una mayoría absoluta cifrada en 33, por lo que Guardiola volvería a depender de Vox, que se estima que consiga 8-9 escaños, para gobernar.

Feijóo ha asegurado que estas elecciones tienen "una trascendencia fundamental" al ser en un lugar que tradicionalmente ha sido tierra socialista y en la que el PSOE ha conseguido incluso más votos que en Andalucía.

El líder de la oposición también ha hecho hincapié en el suceso que ha marcado la recta final de esta campaña electoral: el robo del voto por correo en una oficina de Correos en Badajoz. Feijóo ha pedido en las últimas horas que se mejore el protocolo de seguridad de estos votos.

A este suceso también se ha referido en la recta final de la campaña la candidata a la reelección, María Guardiola, que en un vídeo publicado en sus redes sociales ha asegurado que la democracia está "en peligro". "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", decía.