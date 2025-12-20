Los candidatos a las elecciones de Extremadura pasan la jornada de reflexión con familia y amigos

Los candidatos de los diferentes grupos políticos que concurren a las elecciones de Extremadura este domingo 21 de diciembre han pasado la jornada de reflexión con sus familias, amigos y han aprovechado para disfrutar de sus aficiones, como el fútbol o el campo.

Después de dos semanas de intensa campaña electoral, los líderes de los partidos se han dado un respiro para reponer fuerzas después del cierre de campaña y para afrontar el intenso y largo día de elecciones que les espera por delante.

Guardiola ha ido a poner flores a la virgen

La candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha ido a poner flores a la virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, en su día de descanso. Por la tarde tiene prevista una comida con amigos. En una entrevista en el Periódico de Cataluña ha lamentado los ataques a su persona: "Se ha convertido en una campaña de ataques personales, de bulos, de difamaciones. Están intentando buscar cualquier cosa para hacerme daño a mí y a mi entorno".

La candidata del PP cerró la campaña sin Alberto Núñez Feijóo a su lado, aunque ha pronosticado un gran resultado del PP en estos comicios, que servirán para mandar "un mensaje clarísimo a Sánchez y al sanchismo".

Gallardo, en Villanueva de la Serena entre olivos

Por su parte, el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha pasado el día en su localidad natal, Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha aprovechado para recoger aceitunas en una pequeña explotación familiar. En las fotos difundidas por el partido se ve a Gallardo vestido con un chándal y portando un recolector de aceitunas. En otras fotos se le ve ayudando a su familia a recoger las aceitunas caídas sobre la red.

Gallardo cerró la campaña acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde han pedido que "la voz de Extremadura vuelva a elevarse" y que la región recupere "un camino diferente". El presidente del Ejecutivo ha llamado a los extremeños a la movilización para "defender" la región de las políticas de PP y Vox.

Irene de Miguel en el campo con una paella

En cuanto a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, va a pasar la jornada de reflexión en el campo comiendo una paella y jugando a juegos de mesa con su marido e hijos. En una entrevista a Servimedia, la candidata ha expresado que quiere "recuperar el tiempo perdido" con ellos.

"Quero pasar la jornada de reflexión en familia y con amigos, y hacer cosas que llevo mucho tiempo deseando hacer", ha asegurado De Miguel, que se ha marcado dos objetivos principales para este día: "Reponer un poco de fuerzas y recuperar el tiempo perdido que le he robado a mis hijos y a mi marido estas semanas".

Óscar Fernández, el fútbol y sus hijos

Por último, el candidato de Vox, Óscar Fernández, va a acudir con sus hijos a los campos de fútbol de Pinilla, en Cáceres, donde verá un partido de fútbol. El día de las elecciones va a seguir el recuento de votos desde Mérida junto con otros miembros del partido. Algunas encuestas han vaticinado que su partido puede pasar de cinco a ocho escaños.

Fernández ha centrado su campaña en hablar sobre "los problemas reales" de la gente, los que les afectan en su "día a día" y a su juicio, ser el único que habla de esto, es lo que les está haciendo crecer en todas las encuestas.

Raúl González en familia y descansando

Además, el candidato de Juntos por Extremadura Levanta, Raúl González, dedica este día a su familia, a la práctica deportiva y al descanso, como forma de "recargar energía y reflexionar con serenidad" tras la campaña electoral.

Según ha informado su partido, González mantendrá una reunión telemática de coordinación con el equipo para actualizar la información relativa a interventores y apoderados que estarán presentes en los distintos colegios electorales de la región durante la jornada de votación.