Carlos Alsina conduce este domingo en Onda Cero el programa especial Elecciones Castilla y León 2026

Castilla y León decide este domingo su futuro en unas elecciones autonómicas con fuerte impacto en el escenario político nacional. ¿Logrará el PP una mayoría suficiente para gobernar en solitario? ¿Conseguirá el PSOE evitar un descalabro? ¿Reforzará Vox su presencia en las Cortes? ¿En qué situación quedarán las izquierdas a la izquierda de los socialistas? ¿Qué implicaciones tendrán estas elecciones en la gobernabilidad de Aragón y Extremadura?

Carlos Alsina conducirá el programa especial Elecciones Castilla y León 2026, un amplio despliegue informativo que realizará un seguimiento exhaustivo de la jornada electoral.

A las 20.00 h, Alsina informará a los oyentes del cierre de los colegios electorales y de los datos de los sondeos a pie de urna publicados por los distintos medios de comunicación. A partir de las 21.00 h, el director de Más de uno ofrecerá en directo el escrutinio de los votos y el avance de resultados.

Interpretación de los resultados

Además, Onda Cero cubrirá durante toda la tarde y la noche electoral cuanto ocurra en las sedes de los ocho principales partidos que concurren a estos comicios, con información en tiempo real, declaraciones de los protagonistas y análisis inmediato de las reacciones políticas.

Para la interpretación de los resultados y los diferentes escenarios que se abrirán tras el recuento, Carlos Alsina contará con un destacado equipo de analistas y periodistas: Rafa Latorre, director de La brújula; Julián Cabrera, director de los Servicios Informativos de Onda Cero; y los periodistas Rubén Amón, Marta García Aller, Ignacio Varela, Ainhoa Martínez y José Peláez.

Desde primera hora

Desde primera hora de la mañana, los Servicios Informativos centrales de Onda Cero y la redacción de Onda Cero en Castilla y León han actualizado puntualmente todos los datos de participación, incidencias y ambiente en los colegios electorales en los diferentes espacios informativos de la cadena.

A las 7.00h y a las 14.00 h, el equipo de Noticias fin de semana, con Yolanda Viladecans al frente, ofrecerá avances informativos con especial atención a la jornada electoral. Además, los boletines horarios recogerán la evolución de la participación y las principales claves del día.

Y en ondacero.es

La web ondacero.es ofrecerá una cobertura especial de las elecciones autonómicas en Castilla y León, con información actualizada, análisis y el escrutinio en tiempo real. Asimismo, los usuarios podrán seguir un minuto a minuto con la última hora de la jornada electoral.